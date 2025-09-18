Bildungsreform? Toiletten wären auch schon super!

Leider hat mich die Realität bereits am nächsten Tag wieder eingeholt. Unsere Schule hat zurzeit nur zwei benutzbare Toilettenräume. Diese teilen sich zirka 250 Schüler und wir Lehrerinnen. Die Sanierungsarbeiten an den drei anderen Anlagen hätten eigentlich zu Schulbeginn beendet sein sollen. In der ersten Septemberwoche haben wir zumindest noch Arbeiter gesehen, seitdem tut sich nichts mehr.