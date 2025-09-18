Bildungsreform? Toiletten wären auch schon super!

Diese Woche war ich in den „Club 3“ auf krone.tv eingeladen. Thema war die Situation an unseren Schulen. Tenor: Unser Bildungssystem ist viel zu starr, und wenig geeignet, all die großen Herausforderungen zu meistern.
Nach manchen Diskussionen spüre ich tatsächlich ein wenig Zuversicht. DIesmal besonders. Vielleicht erlebe ich doch noch eine Schulreform, die diesen Namen auch verdient. Nicht nur kleine kosmetische Veränderungen.
Leider hat mich die Realität bereits am nächsten Tag wieder eingeholt. Unsere Schule hat zurzeit nur zwei benutzbare Toilettenräume. Diese teilen sich zirka 250 Schüler und wir Lehrerinnen. Die Sanierungsarbeiten an den drei anderen Anlagen hätten eigentlich zu Schulbeginn beendet sein sollen. In der ersten Septemberwoche haben wir zumindest noch Arbeiter gesehen, seitdem tut sich nichts mehr.
Im Moment hoffe ich mehr auf funktionierende Toiletten bis zu den Herbstferien als auf eine große Bildungsreform. Als ich es gestern endlich selbst auf die Toilette schaffte, staute es sich dort bereits erheblich. Auf einer Klobrille klebten nämlich noch Reste von Erbrochenem. Es geht ein Magen- Darmvirus um.
Zum Schulwart oder selbst putzen? Ich entschied mich für Zweiteres. Bei Erstklässlern geht’s rasch in die Hose, wenn sie nicht aufs Klo können. Kurz darauf waren wir wieder in der Klasse.
Meinen pädagogischen Auftrag habe ich an diesem Tag jedenfalls erfüllt. Selbst auf der Toilette habe ich Flexibilität bewiesen.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.