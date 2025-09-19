Wählen Sie hier den Aufsteiger des Jahres!

2025 gelang dem 23-jährigen Kärntner das, wovon die österreichische Skisprungnation träumt: Er gewann die Vierschanzentournee, damit gab erstmals seit zehn Jahren wieder einen österreichischen Gesamtsieg bei diesem Traditionswettbewerb. Bereits zu Beginn der Saison gewann Tschofenig sein erstes Weltcupspringen, insgesamt feierte er acht Siege im Einzelspringen, holte sieben weitere Einzel-Podestplätze und zwei Weltcupsiege mit dem Team. Damit sicherte er sich die große Kristallkugel für den Gesamtweltcupsieg als perfekten Abschluss seiner konstanten Leistungen.