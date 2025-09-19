Wählen Sie hier den Aufsteiger des Jahres!

Sie entscheiden! Wer staubt bei der prestigeträchtigen „Gala Nacht des Sports“ am 8. Oktober die begehrte Trophäe für den Aufsteiger des Jahres ab? Hier können Sie abstimmen (siehe Voting unten). Zur Auswahl stehen: Tennisspielerin Lilli Tagger, Hürdenläufer Enzo Diessl und Skispringer Daniel Tschofenig.
Hier können Sie abstimmen:
Zu den Kandidaten:
Lilli Tagger – Tennis
aus Lienz, geboren am 17. Februar 2008
Die 17-jährige Osttirolerin gilt als Shooting Star der heimischen Tennisszene. Nach dem Viertelfinaleinzug bei den Juniorinnenbewerben der Australien Open feierte Lilli Tagger im März ihren ersten Einzeltitel auf der ITF- Women’s World Tennis Tour. Ihren größten Erfolg erreichte sie im Juniorinneneinzel der French Open, bei dem sie als ungesetzte Spielerin ohne Satzverlust das Finale erreichte und klar für sich entschied. Damit ist sie die erste weibliche ÖTV-Grandsalm-Siegerin im Nachwuchsbereich.
Erfolge 2025
Daniel Tschofenig – Skispringen
aus Hohenthurn bzw. Innsbruck, geboren am 28. März 2002
2025 gelang dem 23-jährigen Kärntner das, wovon die österreichische Skisprungnation träumt: Er gewann die Vierschanzentournee, damit gab erstmals seit zehn Jahren wieder einen österreichischen Gesamtsieg bei diesem Traditionswettbewerb. Bereits zu Beginn der Saison gewann Tschofenig sein erstes Weltcupspringen, insgesamt feierte er acht Siege im Einzelspringen, holte sieben weitere Einzel-Podestplätze und zwei Weltcupsiege mit dem Team. Damit sicherte er sich die große Kristallkugel für den Gesamtweltcupsieg als perfekten Abschluss seiner konstanten Leistungen.
Erfolge 2025:
Enzo Diessl – Leichtathletik / Hürdenlauf
aus Leibnitz, geboren am 6. Juni 2004
Geboren in Argentinien und aufgewachsen in Österreich, ist der 21-jährige seit 2020 für Österreich startberechtigt. Im Juni lief sich Enzo Diessl das erste Mal ins Rampenlicht der internationalen Leichtathletik-Szene und holte den U23 Europameistertitel über 110 Meter Hürden. Beim Diamond League Meeting in Silesia überzeugte er mit einer Zeit von 13,20 und dem vierten Platz.
Bei seinem WM-Debüt konnte sich der Steirer erneut in der Weltspitze behaupten und erreichte das Halbfinale.
Erfolge 2025
Der Sieger wird bei der Gala Nacht des Sports geehrt.
