Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Jetzt abstimmen

Wählen Sie hier den Aufsteiger des Jahres!

Sport-Mix
19.09.2025 05:00
Lilli Tagger, Enzo Diessl oder Daniel Tschofenig (von links) – wer wird Aufsteiger des Jahres?
Lilli Tagger, Enzo Diessl oder Daniel Tschofenig (von links) – wer wird Aufsteiger des Jahres?(Bild: GEPA)

Sie entscheiden! Wer staubt bei der prestigeträchtigen „Gala Nacht des Sports“ am 8. Oktober die begehrte Trophäe für den Aufsteiger des Jahres ab? Hier können Sie abstimmen (siehe Voting unten). Zur Auswahl stehen: Tennisspielerin Lilli Tagger, Hürdenläufer Enzo Diessl und Skispringer Daniel Tschofenig.

0 Kommentare

Hier können Sie abstimmen:

Zu den Kandidaten:

Lilli Tagger – Tennis

aus Lienz, geboren am 17. Februar 2008

Die 17-jährige Osttirolerin gilt als Shooting Star der heimischen Tennisszene. Nach dem Viertelfinaleinzug bei den Juniorinnenbewerben der Australien Open feierte Lilli Tagger im März ihren ersten Einzeltitel auf der ITF- Women’s World Tennis Tour. Ihren größten Erfolg erreichte sie im Juniorinneneinzel der French Open, bei dem sie als ungesetzte Spielerin ohne Satzverlust das Finale erreichte und klar für sich entschied. Damit ist sie die erste weibliche ÖTV-Grandsalm-Siegerin im Nachwuchsbereich.

Erfolge 2025

  • French Open Juniorinneneinzel Siegerin
  • Viertelfinalistin Juniorinneneinzel Australien Open, Wimbledon
  • 2 ITF-Siege im Einzel
  • Aufstieg in die Top-300 (Platzierung 15.9.: 275)
Lilli Tagger
Lilli Tagger(Bild: GEPA)

Daniel Tschofenig – Skispringen 

aus Hohenthurn bzw. Innsbruck, geboren am 28. März 2002

2025 gelang dem 23-jährigen Kärntner das, wovon die österreichische Skisprungnation träumt: Er gewann die Vierschanzentournee, damit gab erstmals seit zehn Jahren wieder einen österreichischen Gesamtsieg bei diesem Traditionswettbewerb. Bereits zu Beginn der Saison gewann Tschofenig sein erstes Weltcupspringen, insgesamt feierte er acht Siege im Einzelspringen, holte sieben weitere Einzel-Podestplätze und zwei Weltcupsiege mit dem Team. Damit sicherte er sich die große Kristallkugel für den Gesamtweltcupsieg als perfekten Abschluss seiner konstanten Leistungen.

Erfolge 2025: 

  • Gesamtweltcupsieger 2024/25
  • Gesamtsieger Vierschanzentournee 2025
  • 8 Weltcupsiege Einzel, 2 Weltcupsiege Team
Daniel Tschofenig
Daniel Tschofenig(Bild: APA/EXPA)

Enzo Diessl – Leichtathletik / Hürdenlauf

aus Leibnitz, geboren am 6. Juni 2004

Geboren in Argentinien und aufgewachsen in Österreich, ist der 21-jährige seit 2020 für Österreich startberechtigt. Im Juni lief sich Enzo Diessl das erste Mal ins Rampenlicht der internationalen Leichtathletik-Szene und holte den U23 Europameistertitel über 110 Meter Hürden. Beim Diamond League Meeting in Silesia überzeugte er mit einer Zeit von 13,20 und dem vierten Platz. 

Bei seinem WM-Debüt konnte sich der Steirer erneut in der Weltspitze behaupten und erreichte das Halbfinale. 

Erfolge 2025

  • U23 Europameister
  • 4. Platz Diamond League Meeting
  • Halbfinale Leichtathletik-WM
Enzo Diessl
Enzo Diessl(Bild: GEPA)

Der Sieger wird bei der Gala Nacht des Sports geehrt.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Bluttat im Gemeindebau: Mann erschießt seine Frau
242.199 mal gelesen
Fußball National
„Eine Katastrophe, werden ein Desaster erleben“
136.913 mal gelesen
Ralf Rangnick redete sich in Rage.
Wirtschaft
Dieser Diskonter greift Ikea und Lutz frontal an!
127.751 mal gelesen
Krone Plus Logo
Ein weltweit aktiver großer Einrichtungsdiskonter will den Platzhirschen jetzt Marktanteile ...
Außenpolitik
Europa nicht für Krieg gegen Russland gerüstet
1607 mal kommentiert
Selenskyj will den Europäern bei der Entwicklung ihrer Verteidigungstechnologien und dem ...
Innenpolitik
Trotz UN-Mahnung: Nächster Syrer wurde abgeschoben
1242 mal kommentiert
Der Syrer wurde nach Damaskus ausgeflogen (Symbolbild).
Außenpolitik
Polen: Haus wohl von eigener Rakete getroffen
1030 mal kommentiert
Nach dem Abschuss der russischen Drohnen suchten die Behörden mithilfe der Zivilbevölkerung nach ...
Mehr Sport-Mix
Die Kritik ist groß
Umstrittenes WM-Debüt! Sicherheitssorgen in Ruanda
Pickleball-EM
„Schnitzel Hawaii“ ist Österreichs „Geheimwaffe“
Jetzt abstimmen
Wählen Sie hier den Aufsteiger des Jahres!
Schlappe für Komiker
Fix! Becker gewinnt Rechtsstreit gegen Pocher
McLaughlin-Levrone
47,78! Nur Hauch fehlt US-Ass zum Uralt-Weltrekord

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf