Papst Leo fürchtet um die USA: „Anlass zur Sorge“

Kein Treffen mit Donald Trump

Die Trump-Regierung steht unter anderem wegen ihres Umgangs mit Flüchtlingen in der Kritik. Der Papst betonte bei der Gelegenheit, dass er US-Präsident Donald Trump bisher nicht getroffen und auch noch nicht mit ihm gesprochen habe. Der 70-Jährige ist seit Mai im Amt. Trump kam zur Trauerfeier für den verstorbenen Papst Franziskus in den Vatikan, nicht aber zur Amtseinführung des Nachfolgers.