Bei diesem Turnier wird Tennis-Fans alles serviert

Man sieht schnell, warum Sportevents, Fußball-Trainingslager oder dergleichen oft im oststeirischen Raum rund um oder in Bad Waltersdorf stattfinden. Petrus hat das Match verloren, die Sonne feiert einen Dreisatz-Sieg und strahlt laut Ansage bis zum Ende des größten steirischen Tennis-Challengers vom Himmel. Ein Ambiente zum Zungeschnalzen!