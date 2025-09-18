Plötzlich unverzichtbar? Alaba winkt die Startelf

ÖFB-Legionär David Alaba ist vom Abschiedskandidat zum möglichen Rettungsanker der Real-Defensive avanciert. Die aktuelle Verletzungsmisere bei den Madrilenen könnte für den Österreicher zu jener großen Chance werden, auf die er gewartet hat.
Viel wurde über die Zukunft von Alaba spekuliert. Unter dem neuen Real-Trainer Xabi Alonso gilt der Österreicher bisher bestenfalls als Ergänzungsspieler. Im Sommer kamen immer wieder Gerüchte über einen Abschied aus Madrid auf – doch Alaba winkte immer wieder ab. Sein Plan: Bei Real allen nochmal zeigen, wie wichtig er sein kann.
Jetzt muss Alaba liefern
Und jetzt könnte seine Zeit gekommen sein. Denn die „Königlichen“ werden früh in der neuen Saison von Verletzungssorgen geplagt. Nach einer Verletzung fällt Star-Neuzugang Trent Alexander-Arnold acht Wochen aus. Auch DFB-Verteidiger Antonio Rüdiger muss wohl bis zum Ende des Jahres pausieren. In der zuvor üppig besetzten Defensive lichten sich schnell die Reihen.
Alaba könnte schon bald unverzichtbar sein. Denn am Wochenende kann auch Dean Huijsen gegen Espanyol Barcelona aufgrund einer Sperre nicht mitwirken. Bedeutet: Alaba steht vor einer Rückkehr in die Startelf. Eine Chance, die der Österreicher nun nutzen und sich auch dauerhaft wieder unverzichtbar machen will.
