Plötzlich unverzichtbar? Alaba winkt die Startelf

Viel wurde über die Zukunft von Alaba spekuliert. Unter dem neuen Real-Trainer Xabi Alonso gilt der Österreicher bisher bestenfalls als Ergänzungsspieler. Im Sommer kamen immer wieder Gerüchte über einen Abschied aus Madrid auf – doch Alaba winkte immer wieder ab. Sein Plan: Bei Real allen nochmal zeigen, wie wichtig er sein kann.