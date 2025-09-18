Dieser Beruf braucht viel Gefühl für die Zeit

Hier ein Ticken, dort ein Tacken und dazwischen immer wieder ein Glockenschlag. Im Geschäft von Uhrmachermeister Hans Lettner in Klagenfurt ist die Zeit allgegenwärtig. Denn nicht nur zahlreiche Wanduhren sind in dem kleinen Laden auf die Sekunde genau abgestimmt, sondern auch jede Armbanduhr tickt und tackt synchron mit den großen, teils exotischen Exemplaren.