Nach der WM wartet auf Caro das Gefängnis

Letsch: „Ich bin von dieser Truppe überzeugt!“
Red Bull Salzburg
Es gilt als eine der härtesten Disziplinen der Leichtathletik, über die Caroline Bredlinger Donnerstag ihr WM-Debüt feiert. „Für die 800 Meter muss man schon auch ein bisschen Masochistin sein“, lächelt die 24-Jährige selbst, die einer der aufstrebenden Sterne am österreichischen Leichtathletik-Himmel ist. Und sich sogar den Rekord von Steffi Graf zutraut.
Schon als Kind war Caroline Bredlinger voller unbändiger Energie. „Als ich sieben war, hat meine Mama mich vor ein Ultimatum gestellt: Entweder muss ich laufen oder turnen. Doch mit Turnen konnte ich nicht viel anfangen, also ging ich laufen und hatte gleich Spaß daran“, erinnert sich die Burgenländerin. Und weil Caro schon als Kind ehrgeizig war, träumte sie damals bereits von Olympia.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.