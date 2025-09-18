Nach der WM wartet auf Caro das Gefängnis

Schon als Kind war Caroline Bredlinger voller unbändiger Energie. „Als ich sieben war, hat meine Mama mich vor ein Ultimatum gestellt: Entweder muss ich laufen oder turnen. Doch mit Turnen konnte ich nicht viel anfangen, also ging ich laufen und hatte gleich Spaß daran“, erinnert sich die Burgenländerin. Und weil Caro schon als Kind ehrgeizig war, träumte sie damals bereits von Olympia.