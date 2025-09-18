Melania Trump strahlte bei Outdoor-Termin mit Kate

Nach dem eleganten Staatsbankett am Mittwochabend auf Schloss Windsor ging es für Melania Trump am Donnerstag mit Kate raus in die Natur. Denn die First Lady wurde von der Prinzessin von Wales dazu eingeladen, sich auf dem Gelände von Frogmore Gardens, das vor Frogmore House, dem ehemaligen Zuhause von Prinz Harry und Herzogin Meghan liegt, mit der „Squirrel“-Pfadfindern zu treffen. Die „Eichhörnchen“ sind die jüngsten Pfadfinder in Großbritannien, zu ihnen zählen Kinder im Alter von vier bis fünf Jahre.