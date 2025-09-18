Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ladys hatten Mordshetz

Melania Trump strahlte bei Outdoor-Termin mit Kate

Royals
18.09.2025 14:15
Prinzessin Kate hatte mit ihrer Idee, Melania Trump mit zu den „Squirrel“-Pfadfindern zu nehmen, ...
Prinzessin Kate hatte mit ihrer Idee, Melania Trump mit zu den „Squirrel“-Pfadfindern zu nehmen, wohl ins Schwarze getroffen. Die First Lady hatte bei diesem Termin nämlich sichtlich Spaß.(Bild: AFP/YUI MOK)

Es ist „Ladys Day“ auf Schloss Windsor! Nach der Abreise von US-Präsident Donald Trump zeigte sich seine Ehefrau beim Treffen mit Prinzessin Kate nicht nur von ihrer legeren Seite, sondern auch gut gelaunt.

0 Kommentare

Nach dem eleganten Staatsbankett am Mittwochabend auf Schloss Windsor ging es für Melania Trump am Donnerstag mit Kate raus in die Natur. Denn die First Lady wurde von der Prinzessin von Wales dazu eingeladen, sich auf dem Gelände von Frogmore Gardens, das vor Frogmore House, dem ehemaligen Zuhause von Prinz Harry und Herzogin Meghan liegt, mit der „Squirrel“-Pfadfindern zu treffen. Die „Eichhörnchen“ sind die jüngsten Pfadfinder in Großbritannien, zu ihnen zählen Kinder im Alter von vier bis fünf Jahre.

Legere Looks statt großer Glamour
Tiaras, feine Geschmeide und edle Kleider hatten Kate und Melania an diesem Tag gegen legere Looks getauscht. Während Kate in einen Rock von Ralph Lauren geschlüpft war, zu dem sie einen Schal aus der Sudbury Mill, die sie in der letzten Woche zu Besuch war, kombinierte.

Kate und Melania hatten ihre Glamour-Looks gegen legere Outfits getauscht.
Kate und Melania hatten ihre Glamour-Looks gegen legere Outfits getauscht.(Bild: AFP/YUI MOK)
Mit den Pfadfindern wurde gemalt und gebastelt.
Mit den Pfadfindern wurde gemalt und gebastelt.(Bild: AFP/YUI MOK)
Kate nahm sich für die Kleinen viel Zeit.
Kate nahm sich für die Kleinen viel Zeit.(Bild: AFP/YUI MOK)

Und auch Melania hatte sich nach ihrem Rundgang mit Königin Camilla in der Königlichen Bibliothek von Schloss Windsor noch einmal umgezogen. Sie trug jetzt eine hellbraune Raulederjacke und eine cremefarbige Stoffhose. Während Kate auf dunkelbraune Stiefel mit Absatz setzte, war Melania in flache Ballerinas, die die Farbe ihrer Jacke wieder aufnahmen, geschlüpft.

Willkommene Abwechslung
Das Treffen mit den kleinen Pfadfindern war für Kate und Melania jedenfalls eine willkommene Abwechslung zum straffen Terminplan von Mittwoch. Die beiden begleiteten die Pfadfinder bei ihren Aktivitäten in der Natur, die sie auf Schloss Windsor erledigen mussten, um ihre „Go Wild“-Abzeichen zu verdienen.

Melania Trump hatte mit den jungen Pfadfindern eine Mordshetz.
Melania Trump hatte mit den jungen Pfadfindern eine Mordshetz.(Bild: AFP/YUI MOK)
Geduldig bastelte die First Lady mit den Kleinen.
Geduldig bastelte die First Lady mit den Kleinen.(Bild: AFP/NATHAN HOWARD)
Kate und Melania schienen den gemeinsamen Termin sehr zu genießen.
Kate und Melania schienen den gemeinsamen Termin sehr zu genießen.(Bild: AP/Yui Mok)

So bauten die Prinzessin von Wales und die First Lady etwa gemeinsam mit den Kindern ein Insektenhotel und versuchten sich im Blattdruck mit im Garten gesammelten Laubblättern. Und dabei hatten nicht nur die Kleinen eine Mordshetz, sondern auch Melania, wie Fotos zeigen!

Anschließend bekamen die „Squirrels“ von Kate und Melania ihre Abzeichen überreicht, bevor alle zusammen ein Picknick im Garten veranstalteten. Kate hatte den stolzen Pfadfindern dafür extra Sandwiches, die mit Honig aus ihrem Bienenstock auf Anmer Hall in Norfolk bestrichen waren, mitgebracht. Und Melania überreichte den Junior-Pfadfindern zudem Gläser mit Honig aus dem Weißen Haus.

Am Ende gab‘s für die „Eichhörnchen“ auch noch Abzeichen von Kate und Melania überreicht.
Am Ende gab‘s für die „Eichhörnchen“ auch noch Abzeichen von Kate und Melania überreicht.(Bild: AFP/NATHAN HOWARD)
Kate und Melania im Gespräch mit Dwayne Fields
Kate und Melania im Gespräch mit Dwayne Fields(Bild: AFP/NATHAN HOWARD)

Treffen für Mini-Pfadfinder „unglaublich“
Bei dem bunten Termin dabei war auch Chef-Pfadfinder Dwayne Fields, der schon im Vorfeld ins Schwärmen geriet. „Sie können sich vorstellen, dass es für die jungen Leute unglaublich ist, jemanden mit dem Profil der Prinzessin von Wales als Co-Präsidentin zu sehen“, erklärte er. Und fügte hinzu: „Ich finde es großartig, dass sie die Bewegung ins Rampenlicht rückt.“

Prinzessin Kate ist seit 2020 gemeinsam mit dem Herzog von Kent Präsidentin der Pfadfinder. 

Lesen Sie auch:
Am Donnerstag verabschiedete sich Donald Trump von den Royals. Beim Staatsbankett auf Schloss ...
Abschied von Royals
Donald Trump mit fiesem Seitenhieb auf Prinz Harry
18.09.2025
Top oder Flop?
Netz lacht über „UFO“-Hut von Melania Trump
17.09.2025
Royales Staatsbankett
Wilde Diskussionen um Melania Trumps Outfit
18.09.2025

Staatsbesuch neigt sich Ende zu
Nach dem gemeinsamen Termin mit Prinzessin Kate wird auch Melania Trump nach Chequers abreisen, um sich dort wieder mit ihrem Ehemann Donald Trump zu treffen. Das US-Präsidentenpaar wird am späten Nachmittag wieder in die USA abreisen.

Porträt von Daniela Altenweisl
Daniela Altenweisl
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Melania TrumpPrinz HarryMeghan Markle
OutdoorKinder
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wie Ihre Sterne im neuen Jahr stehen, lesen Sie hier ...
Liebe, Job, Gesundheit
Das große Jahreshoroskop: So wird Ihr Jahr 2025!
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Prinzessin Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung.
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Bluttat im Gemeindebau: Mann erschießt seine Frau
240.339 mal gelesen
Außenpolitik
„Schnapsrausch“: Moskau attackiert Meinl-Reisinger
135.474 mal gelesen
Der russische Ex-Präsident Dmitri Medwedew legt im Streit mit Österreichs Außenministerin Beate ...
Fußball National
„Eine Katastrophe, werden ein Desaster erleben“
130.484 mal gelesen
Ralf Rangnick redete sich in Rage.
Außenpolitik
Europa nicht für Krieg gegen Russland gerüstet
1595 mal kommentiert
Selenskyj will den Europäern bei der Entwicklung ihrer Verteidigungstechnologien und dem ...
Außenpolitik
NEOS kontern: „Im Kreml steigt wohl Nervosität“
1243 mal kommentiert
Der Russe hatte Meinl-Reisinger vorgeworfen, wohl zu viel österreichischen Schnaps getrunken zu ...
Innenpolitik
Trotz UN-Mahnung: Nächster Syrer wurde abgeschoben
1166 mal kommentiert
Der Syrer wurde nach Damaskus ausgeflogen (Symbolbild).
Mehr Royals
Ladys hatten Mordshetz
Melania Trump strahlte bei Outdoor-Termin mit Kate
Abschied von Royals
Donald Trump mit fiesem Seitenhieb auf Prinz Harry
Melania im Schatten
Alle Augen auf Kate: Goldrobe, Tiara, Glamour pur
Royale Knigge
Haben sich die Trumps in Windsor daneben benommen?
Stiller Moment
Trump besuchte Grab von Queen Elizabeth II.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf