René Apfelknab bestreitet für FPÖ die Graz-Wahl

Am Mittwoch stellte die Grazer FPÖ ihren neuen Spitzenkandidaten für die Gemeinderatswahl 2026 vor: René Apfelknab, dreifacher Familienvater und langjähriger Bezirkspolitiker in Straßgang, wird das neue Gesicht der Grazer Freiheitlichen.
In den letzten Tagen wurde viel spekuliert – jetzt haben sich die Vermutungen bestätigt: René Apfelknab wurde am Mittwochvormittag im Rahmen einer Pressekonferenz als neuer Spitzenkandidat der FPÖ für die Grazer Gemeinderatswahl vorgestellt. „Apfelknab wird die Grazer Freiheitlichen im Wahlkampf gegen die gescheiterte linke Stadtregierung anführen“, heißt es.
Der geborene Grazer hat Einzelhandelskaufmann gelernt und beim Bundesheer als Unteroffizier gearbeitet, seine Matura am zweiten Bildungsweg nachgeholt und ist derzeit stellvertretender Abteilungsleiter in der Buchhaltungsagentur des Bundes. Er ist dreifacher Familienvater und langjähriger Bezirkspolitiker in Straßgang.
Inhaltlich will er sich auf die Bereiche Wirtschaft, Soziales und Sicherheit konzentrieren. Im Spätherbst 2025 will die Landeshauptmannpartei Konkreteres präsentieren. Ob sich Apfelknab gegen die starken Frauen, die aktuell im Rathaus regieren, durchsetzen kann, wird sich weisen. Die Grazer Gemeinderatswahl ist für Herbst 2026 angesetzt.
Kommentare
