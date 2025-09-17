René Apfelknab bestreitet für FPÖ die Graz-Wahl

In den letzten Tagen wurde viel spekuliert – jetzt haben sich die Vermutungen bestätigt: René Apfelknab wurde am Mittwochvormittag im Rahmen einer Pressekonferenz als neuer Spitzenkandidat der FPÖ für die Grazer Gemeinderatswahl vorgestellt. „Apfelknab wird die Grazer Freiheitlichen im Wahlkampf gegen die gescheiterte linke Stadtregierung anführen“, heißt es.