Wer Visionen hat – und wer einen Arzt braucht

An ihn und einen anderen denkwürdigen Politiker muss man sich dieser Tage auch erinnern, wo doch die neue Bahnstrecke mit dem 33 Kilometer langen Koralmtunnel vor der Eröffnung steht. Dieses wahre Jahrhundertprojekt ist dem damaligen Kärntner Landeshauptmann Jörg Haider entscheidend zu verdanken – in der ÖVP-FPÖ-Koalition Schüssel-Haider wurde die Realisierung dieser Vision beschlossen. 25 Jahre später geht sie nun in Betrieb.