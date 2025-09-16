Holztransporter überschlug sich auf der Autobahn

Die Trumps sind „begeistert“, auf Kate zu treffen
Auf der A 2, der Südautobahn, zwischen Gleisdorf West und Laßnitzhöhe hat sich am Dienstagabend offenbar ein Holztransporter überschlagen. Zwei Fahrstreifen sind gesperrt.
„Krone“-Leser meldeten am Dienstag nach 20 Uhr Verzögerungen, Blaulicht und herumliegende Teile auf der A 2 bei Laßnitzhöhe. Auf Nachfrage bestätigt die Polizei einen laufenden Einsatz: Zwischen Gleisdorf West und Laßnitzhöhe in Fahrtrichtung Kärnten hat sich ein Holztransporter überschlagen.
Am Dienstagabend lief deswegen ein größerer Einsatz vor Ort. Es wurde jedoch niemand verletzt. Zwei Fahrstreifen sind gesperrt.
