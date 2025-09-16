Holztransporter überschlug sich auf der Autobahn

„Krone“-Leser meldeten am Dienstag nach 20 Uhr Verzögerungen, Blaulicht und herumliegende Teile auf der A 2 bei Laßnitzhöhe. Auf Nachfrage bestätigt die Polizei einen laufenden Einsatz: Zwischen Gleisdorf West und Laßnitzhöhe in Fahrtrichtung Kärnten hat sich ein Holztransporter überschlagen.