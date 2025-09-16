Einbrecher plündert Tankstelle, flieht auf Scooter

Gleich zweimal wurden in den vergangenen Nächten in Tirol Tankautomaten aufgebrochen. Sowohl in Osttirol als auch am Brenner stahlen Unbekannte Bargeld und hinterließen erheblichen Sachschaden. In einem Fall sucht die Polizei nun nach Zeugen.
Gesucht wird jener Unbekannte, der in der Nacht auf Montag einen Tankautomaten am Brenner aufgebrochen haben soll. Dabei entstand nicht nur erheblicher Sachschaden, der Einbrecher ließ auch Bargeld in bislang noch unbekannter Höhe mitgehen. Dann flüchtete er auf einem E-Scooter.
Die Polizei ermittelt und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Gesucht wird eine männliche, dunkel gekleidete Person, die sich die Kapuze ihres Sweaters über den Kopf gezogen hatte. Der Mann soll mit dem Roller in südliche Richtung davongefahren sein. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Steinach-Wipptal unter der Nummer 059133/7125-100.
Duo knackte Tankautomaten in Osttirol
Zu den beiden Tätern, die eine Nacht später an einer Tankstelle in Osttirol zuschlugen, ist nichts näheres bekannt. Die Unbekannten knackten ebenfalls einen Automaten und entwendeten Bargeld – wie viel, das ist noch unbekannt. Auch hier entstand Sachschaden.
