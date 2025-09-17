20 Naturparke werden zu leuchtenden Öko-Juwelen

„Die 20 Naturparke sind ganz besonderen Biotop-Hotspots in Niederösterreich und haben mein ,grünes’ Herz gewonnen. Denn jedes ist für sich ein besonderes Kleinod, weil es sinnbildlich für die Vielfalt der Natur unseres Bundeslandes. Sie tragen einerseits zum Schutz der Natur in ihren Regionen bei, schaffen zugleich aber auch wertvolle Naherholungsräume für die Menschen“, gesteht die für diese besonderen Ökojuwele zuständige FPÖ-Politikerin, begleitet von Naturwerkstatt-Leiterin Mathilde Stallegger.