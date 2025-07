Aqeel Rehman steht in Australien im Finale

Rehman in Australien weiter ungeschlagen

Zum Auftakt hatte sich der 39-Jährige in Runde eins klar mit 3:0 gegen Gianluca Bushell-O’Connor durchgesetzt und auch im Viertelfinale gegen Rory Richmond einen ungefährdeten 3:1-Sieg gefeiert. „Da ich als Nummer eins gesetzt bin, will ich das Turnier natürlich gewinnen“, sagte Rehman vor seiner Abreise nach Australien selbstbewusst. Der amtierende Staatsmeister ist damit von seinem großen Ziel nur mehr einen Sieg entfernt. „Die Chancen stehen gut. Aber auch hier gilt, dass man niemanden unterschätzen darf. Auch wenn ich als Favorit ins Spiel gehe, muss ich von Beginn an voll da sein.“