Neues Projekt sichert Lebensraum der „Urforelle“

Zwei Querbauwerke im Radlbach machen es einer Forelle schwer. Und zwar nicht irgendeiner, sondern der „Urforelle“, die in dieser Region heimisch ist und von der es nur noch sehr wenige auf der ganzen Welt gibt. Grundsätzlich gilt der Radlbach als alpines Naturjuwel und bietet etwa auch Wasseramsel wichtige Brutplätze am Ufer.