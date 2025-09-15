Radfahrer (82) nach Unfall mit Pkw schwer verletzt

Der 82-jährige Grazer fuhr am Montag gegen 9.45 Uhr im Ortsteil Gratwein-Au in Richtung Stübing. Dabei dürfte er einen Pkw übersehen haben, der vor einer Baustelle angehalten hatte. Der Mann krachte mit voller Wucht gegen das Auto eines 43-Jährigen und wurde gegen die Heckscheibe geschleudert.