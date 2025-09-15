Tausende Palästinenser aus Stadt Gaza geflüchtet

Israelische Medien berichteten unterdessen unter Berufung auf palästinensische Kreise, die Hamas habe aus Israel entführte Geiseln aus Tunneln geholt und in Häuser und Zelte gebracht, um die israelische Armee an Einsätzen in bestimmten Gebieten zu hindern. Die Mutter eines verschleppten Mannes sagte Medien zufolge, ihr Sohn werde in Gaza-Stadt über der Erde festgehalten und als menschlicher Schutzschild missbraucht. Die Angaben beider Seiten ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.