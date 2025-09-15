Vorteilswelt
Heftige Angriffe

Tausende Palästinenser aus Stadt Gaza geflüchtet

Ausland
15.09.2025 13:57
Eine Karawane von Menchen, die aus Gaza-Stadt Richtung Süden flüchten
Eine Karawane von Menchen, die aus Gaza-Stadt Richtung Süden flüchten(Bild: AP/Abdel Kareem Hana)

Tausende Palästinenser sind Berichten zufolge seit der Nacht auf Montag aus Gaza geflüchtet. Zugleich weigern sich demnach etliche Menschen, aus der Stadt wegzugehen. Bei Angriffen Israels gab es 16 Tote.

Die „Times of Israel“ meldete unter Berufung auf Armeeschätzungen, rund 20.000 Menschen hätten die Stadt in der Nacht verlassen. Auch palästinensischen Berichten zufolge flohen Tausende aus verschiedenen Vierteln der Stadt Richtung Süden.

Israel will Gaza-Stadt vollständig einnehmen
Israel hatte im August angekündigt, die Armee werde die gesamte Stadt einnehmen, um die dort vermuteten Einheiten der militanten Hamas-Organisation zu zerschlagen. Das israelische Militär rief deshalb kürzlich alle Bewohner der Stadt Gaza auf, in sogenannte humanitäre Zonen weiter südlich zu flüchten.

Eine Frau sitzt neben Dingen, die aus Trümmern geborgen wurden, nachdem ein Gebäude in ...
Eine Frau sitzt neben Dingen, die aus Trümmern geborgen wurden, nachdem ein Gebäude in Gaza-Stadt durch israelische Angriffe zerstört worden war.(Bild: AFP/OMAR AL-QATTAA)

Die Armee sagte auf Anfrage, inzwischen hätten mehr als 300.000 Palästinenser die Stadt verlassen. Zuvor hatte sich dort rund eine Million Menschen aufgehalten. Das von der Hamas kontrollierte Medienbüro im Gazastreifen schätzte die Zahl der bisher Geflohenen auf 350.000.

Kreise: 16 Tote bei israelischen Angriffen in der Stadt Gaza
Augenzeugen berichteten der Deutschen Presse-Agentur zugleich von besonders heftigen Angriffen Israels in der Stadt Gaza in der Nacht auf Montag. Die israelische Armee habe dort viele Gebäude getroffen. Aus medizinischen Kreisen im Gazastreifen hieß es, seit Mitternacht seien bei Angriffen 16 Menschen in der Stadt getötet worden.

Lesen Sie auch:
Bevölkerung in Not: Die Menschen im Gazastreifen leiden.
Krone Plus Logo
„Krone“-Analyse
Hilfsgüter als Kriegswaffe: Wer hungert Gaza aus?
13.09.2025
Brisanter Bericht:
Israelische Sniper töteten Unbewaffnete in Gaza
11.09.2025

Israels Armee hat bereits Dutzende Hochhäuser in der Stadt Gaza zerstört. Sie wirft der Hamas vor, dort etwa Beobachtungsposten eingerichtet und Sprengsätze platziert zu haben.

Israelische Medien berichteten unterdessen unter Berufung auf palästinensische Kreise, die Hamas habe aus Israel entführte Geiseln aus Tunneln geholt und in Häuser und Zelte gebracht, um die israelische Armee an Einsätzen in bestimmten Gebieten zu hindern. Die Mutter eines verschleppten Mannes sagte Medien zufolge, ihr Sohn werde in Gaza-Stadt über der Erde festgehalten und als menschlicher Schutzschild missbraucht. Die Angaben beider Seiten ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.

Porträt von krone.at
krone.at
