Lenker prallte gegen Tunnelwand und verstarb

Tödlicher Verkehrsunfall Montagfrüh in Pürgg im steirischen Bezirk Liezen: Ein Pkw prallte auf der Salzkammergut Straße (B145) gegen eine Tunnelwand, der 47-jährige Lenker verstarb noch an der Unfallstelle.
Der Mann aus dem Bezirk Liezen war am Montag gegen 7.30 Uhr in Richtung Trautenfels gefahren und hatte bei Pürgg die tunnelartig gebaute Lawinengalerie durchquert. Der Lenker, der sich alleine im Fahrzeug befand, erlitt durch den Aufprall tödliche Verletzungen.
Er musste von der Feuerwehr Unterburg aus dem Fahrzeug geschnitten werden. Die Ursache des Unfalls ist noch unklar.
