Parndorf-Knall! Wydra nicht mehr Spielertrainer

„Können alles bezahlen“

Zum Trainer-Knall beim Tabellen-Neunten folgte ein weiterer. Auch Sportvorstand Otto Wüger ist weg. „Er hat mir seinen Rücktritt angeboten. Ich habe ihn angenommen. Mehr gibt´s dazu auch nicht zu sagen“, so Milletich. Der künftig wieder vermehrt auf sich allein gestellt ist. „Ich bin schon über 40 Jahre beim Verein. Das ist für mich eine Selbstverständlichkeit. Ich hätte es mir anders erhofft, aber es ist nunmal so, wie es ist.“