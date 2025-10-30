Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Auch Wüger weg

Parndorf-Knall! Wydra nicht mehr Spielertrainer

Fußball Dritte Liga
30.10.2025 21:56
Sofortiger Rücktritt: Dominik Wydra.
Sofortiger Rücktritt: Dominik Wydra.(Bild: GEPA)

Spielertrainer Dominik Wydra und Sportvorstand Otto Wüger legten ihre Ämter beim rot-goldenen Ostligisten zurück. Klub-Boss Gerhard Milletich bezieht Stellung. Die „Krone“ kennt die Hintergründe.

0 Kommentare

Die Ereignisse haben sich in Parndorf nach dem Training am Donnerstagabend überschlagen. Wie die „Krone“ erfuhr, sind zwei Protagonisten kein Teil des Ostlgisten mehr: Spielertrainer Dominik Wydra und Sportvorstand Otto Wüger legten mit sofortiger Wirkung ihre Tätigkeiten zurück!

Der Ex-Profi wird auch nicht mehr in Parndorf kicken.
Der Ex-Profi wird auch nicht mehr in Parndorf kicken.(Bild: GEPA)

„Ich möchte klarstellen, dass ich mit Parndorf ab nun nichts mehr zu tun habe und ich auch beim Spiel am Freitag gegen Horn nicht mehr dabei sein werde“, so Wydra. Nachsatz: „Es gibt von mir kein Nachtreten, aber mit dieser Situation konnte ich micht nicht mehr anfreunden“, sagt der nunmehr ehemalige Kicker und Coach des SC/ESV.

Klub-Präsident Milletich (li.) mit Ex-Sportvorstand Wüger.
Klub-Präsident Milletich (li.) mit Ex-Sportvorstand Wüger.(Bild: Parndorf)

Interne Unstimmigkeiten über die künftige sportliche Ausrichtung soll ausschlaggebend gewesen sein. Die „Krone“ weiß mehr dazu. Parndorf-Boss Gerhard Milletich hat Wydra in einem Vier-Augen-Gespräch mitgeteilt, dass er ab Winter wieder ins „zweite Glied“ rutschen, „nur“ noch Spieler sein werde – und Paul Hafner alleiniger Chefcoach sein soll. „Das wollte er nicht, diese Entscheidung habe ich zu akzeptieren“, verrät Milletich. Hafner wird somit ab sofort das Zepter an der Seitenlinien alleine schwingen.

„Können alles bezahlen“
Zum Trainer-Knall beim Tabellen-Neunten folgte ein weiterer. Auch Sportvorstand Otto Wüger ist weg. „Er hat mir seinen Rücktritt angeboten. Ich habe ihn angenommen. Mehr gibt´s dazu auch nicht zu sagen“, so Milletich. Der künftig wieder vermehrt auf sich allein gestellt ist. „Ich bin schon über 40 Jahre beim Verein. Das ist für mich eine Selbstverständlichkeit. Ich hätte es mir anders erhofft, aber es ist nunmal so, wie es ist.“

Angst, dass es grobe, wirtschaftliche Veränderungen geben könnte – oder die Spieler künftig gar auf ihr Geld warten müssen – muss man trotz der einschneidenden Veränderungen aber nicht haben. Auch, wenn man finanziell erstmal keine großen Sprünge machen kann. „Alle laufenden Verträge werden eingehalten, wir können alles bezahlen und die Burschen bekommen jeden Cent“, stellt der 69-Jährige klar.

Porträt von Thomas Steiger
Thomas Steiger
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Wirtschaft
Preisverfall bei Gold nimmt rasant Fahrt auf
182.285 mal gelesen
Ähnlich steil, wie der Goldpreis zuletzt bergauf geklettert ist, geht es nun wieder bergab.
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo
141.659 mal gelesen
Salzburg
Vier Stunden auf Not-OP gewartet: Salzburger tot
131.899 mal gelesen
Mehr Fußball Dritte Liga
Auch Wüger weg
Parndorf-Knall! Wydra nicht mehr Spielertrainer
Krone Plus Logo
Kuriose Vereinsnamen
Eiermacher & Co! Österreichs schrägste Sportklubs
3. Liga
LASK verpasst Punkt gegen Leader Voitsberg
Wie berichtet
Wals-Grünau hat die Trainersuche beendet
Wegen Erfolgslosigkeit
Nächster Westligist trennt sich vom Trainer

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf