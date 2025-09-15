Mit Fingerspitzengefühl zum Traktor-Champion

Daheim trainieren kaum möglich

Die schnellste Zeit auf dem echten und dem virtuellen Parcours lieferte der Hochfilzener Dominik Baumann ab, unterstützt von seinem lautstarken Fanclub. Er benötigte knapp 3 Minuten und 55 Sekunden – somit darf er sich Supercup-Champion 2025 nennen. „Ich habe in diesen Tagen viel Zeit auf dem Fahrzeug verbracht und ein immer besseres Gespür für den Lintrac bekommen. Vorher trainieren kann man diese Herausforderungen kaum.“