Verdient verloren, „man muss aber auch sagen, …“

Mit 4:1 schickte der SK Rapid die WSG Tirol am Sonntagnachmittag heim. Wie die beiden Trainer die Partie gesehen haben, erfahren Sie hier ...
Peter Stöger (Rapid-Trainer):
„Wir sind mit dem Spiel und dem Ergebnis einverstanden. Was wir aber auch gesehen haben, ist, dass die WSG in der Lage ist fußballerische Lösungen zu suchen. Für uns ist es immer noch nicht selbstverständlich, dass wir gegen WSG Tirol 4:1 gewinnen, das ist ein Zeichen unserer guten Arbeit. Am Mittwoch im Cup müssen wir gewinnen. Wir werden keine Rücksicht auf das sonntägliche Meisterschaftsspiel nehmen. Die Mannschaft, die uns nach unserer Einschätzung weiterbringt, werden wir auf den Platz schicken.“
Philipp Semlic (WSG-Tirol-Trainer):
„Es war ein absolut verdienter Sieg von Rapid, auch in dieser Höhe. Man muss aber auch sagen, dass alle Tore, die wir bekommen haben, aus einer gewissen Naivität gefallen sind. Wir hatten eine gute Phase bald nach der Pause, mit mehr Überzeugung und Mut wäre vielleicht etwas möglich gewesen. Doch gute 20 Minuten sind zu wenig, um bei Rapid etwas zu holen. Wenn man die Qualität von Rapid sieht, ist das schon ein Paket, wo ich sage, sie sind sicher ein Anwärter auf den Meistertitel.“
