Verdient verloren, „man muss aber auch sagen, …“

Philipp Semlic (WSG-Tirol-Trainer):

„Es war ein absolut verdienter Sieg von Rapid, auch in dieser Höhe. Man muss aber auch sagen, dass alle Tore, die wir bekommen haben, aus einer gewissen Naivität gefallen sind. Wir hatten eine gute Phase bald nach der Pause, mit mehr Überzeugung und Mut wäre vielleicht etwas möglich gewesen. Doch gute 20 Minuten sind zu wenig, um bei Rapid etwas zu holen. Wenn man die Qualität von Rapid sieht, ist das schon ein Paket, wo ich sage, sie sind sicher ein Anwärter auf den Meistertitel.“