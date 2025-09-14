Bergretter holten Frau (21) aus Klettersteig

Mit Spezialtrage abgeseilt

Zunächst wurde die 21-Jährige von Notfallsanitätern der Bergrettung erstversorgt. „Die Rettungsaktion wurde mit Spezialseilen nach einem standardisierten Rettungskonzept abgewickelt. Dabei wurde die Person in einer Spezialtrage 300 Meter im Klettersteig abgeseilt und danach seilgesichert weitere 200 Höhenmeter durch unwegsames, alpines Gelände bis zu einer Forststraße transportiert“, heißt es von der Bergrettung Steiermark in einer Aussendung.