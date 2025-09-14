Bergretter holten Frau (21) aus Klettersteig

Einen kräfteraubenden Einsatz unter widrigen Bedingungen hatte die steirische Bergrettung am Samstag am Hochlantsch zu bewältigen: Eine 21-jährige Tschechin konnte wegen gesundheitlicher Probleme nicht mehr weiter und musste aus dem Klettersteig gerettet werden.
Am Samstag starteten eine 21-jährige Frau und ihr 23-jähriger Begleiter, beide aus Tschechien, eine Bergtour am Hochlantsch im Grazer Bergland. Gegen 11 Uhr stiegen sie in den dortigen Franz-Scheikl-Klettersteig ein und waren laut Polizei auch dafür ausgerüstet.
Nach dem ersten Drittel des Klettersteigs bekam die 21-Jährige allerdings zunehmend körperliche Probleme und konnte nicht mehr weiterklettern. Nachkommende Kletterer setzten einen Notruf ab.
Eine Hubschrauberrettung war aufgrund des starken Nebels nicht möglich. Es begann ein aufwändiger Einsatz für die Bergrettung und die Alpinpolizei.
Mit Spezialtrage abgeseilt
Zunächst wurde die 21-Jährige von Notfallsanitätern der Bergrettung erstversorgt. „Die Rettungsaktion wurde mit Spezialseilen nach einem standardisierten Rettungskonzept abgewickelt. Dabei wurde die Person in einer Spezialtrage 300 Meter im Klettersteig abgeseilt und danach seilgesichert weitere 200 Höhenmeter durch unwegsames, alpines Gelände bis zu einer Forststraße transportiert“, heißt es von der Bergrettung Steiermark in einer Aussendung.
50 alpine Einsatzkräfte waren an der Rettungsaktion beteiligt, die sich insgesamt über sechs Stunden zog. Die 21-Jährige und ihr Begleiter begaben sich laut Polizei nach ihrer Rettung und einer ärztlichen Begutachtung selbstständig in ärztliche Behandlung.
