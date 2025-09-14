Betrunkener „parkte“ Auto mit voller Wucht an Baum

Leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht

Der 38-Jährige konnte das Unfallauto selbst verlassen. Er hatte leichte Verletzungen erlitten und wurde nach der Erstversorgung durch die Rettung ins Krankenhaus St. Johann eingeliefert. Im Zuge der Unfallaufnahme führte die Polizei mit ihm einen Alkomattest durch, der ergab, dass der Mann erheblich alkoholisiert war. Darum wurde ihm noch an Ort und Stelle der Führerschein vorläufig abgenommen.