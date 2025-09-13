Pkw gegen Rennrad: Radfahrer schwer verletzt

Ein 87-jähriger einheimischer Pkw-Fahrer bog von der Gemeindestraße nach links in die Kreuzung ein. Dabei kollidierte er mit dem von links kommenden einheimischen Rennradfahrer (44). Durch den Aufprall wurde der Sportler von seinem Fahrrad geschleudert und blieb schwer verletzt auf der Fahrbahn liegen.