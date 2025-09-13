Pkw gegen Rennrad: Radfahrer schwer verletzt

FPÖ kritisiert Ministerin für Business-Class-Flüge
„Luxus-Eskapaden“
Zu einem verhängnisvollen Zusammenstoß kam es am Samstag gegen 11.20 Uhr an der Kreuzung der L 222 und einer Gemeindestraße in Vomp. Ein Rennradfahrer erlitt dabei schwere Verletzungen.
Ein 87-jähriger einheimischer Pkw-Fahrer bog von der Gemeindestraße nach links in die Kreuzung ein. Dabei kollidierte er mit dem von links kommenden einheimischen Rennradfahrer (44). Durch den Aufprall wurde der Sportler von seinem Fahrrad geschleudert und blieb schwer verletzt auf der Fahrbahn liegen.
Pkw-Fahrer unverletzt
Nach der medizinischen Erstversorgung durch die Rettungskräfte wurde der Radfahrer ins Krankenhaus Schwaz gebracht. Der Pkw-Lenker blieb unverletzt.
