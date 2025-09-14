Neues Pflegeheim in Perchtoldsdorf ab 2027

Das alte Beatrixheim in der Perchtoldsdorfer Elisabethstraße wird komplett abgerissen und bis 2027 neu gebaut. Noch moderner und noch nachhaltiger. Jetzt liegen die Pläne dafür vor.
Im Jahr 2023 schloss das ehemalige Beatrixheim in Perchtoldsdorf aufgrund akuter Baumängel seine Tore. Nun wurden Pläne für eine Neuerrichtung präsentiert. Das alte Heim wird abgerissen und durch einen modernen, nachhaltigen Neubau ersetzt. Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister zeigt sich erfreut: „Mit der Althea-Gruppe haben wir einen verlässlichen Partner gefunden, der diese neue Einrichtung mit 144 Betten betreiben wird“.
Wenn der Betreuungsbedarf zu groß wird, dann können sich alle in Niederösterreich darauf verlassen, dass es für sie ein Angebot an qualitativ hochwertigen Pflege- und Betreuungseinrichtungen in allen Regionen des Landes gibt.
Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister
Das Unternehmen betreibt bereit im nahen Maria Lanzendorf eine Senioren- und Pflegeeinrichtung. Bürgermeisterin Andrea Kö zu den Plänen: „Dieses neue Haus wird dazu beitragen, die Lebensqualität der Senioren in Perchtoldsdorf erheblich zu verbessern“
Neuer Ausbildungslehrgang startet demnächst
Und auch für ausreichend qualifiziertes Pflegepersonal ist gesorgt. „Für alle Interessierten aus Perchtoldsdorf und Umgebung: Die nächste Ausbildungsstätte liegt in Baden, und die einjährige Ausbildung zur Pflegeassistenz startet am 28. Oktober. Die Auszubildenden erhalten eine Pflegeausbildungsprämie“, informiert Teschl-Hofmeister abschließend.
