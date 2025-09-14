Neues Pflegeheim in Perchtoldsdorf ab 2027

Im Jahr 2023 schloss das ehemalige Beatrixheim in Perchtoldsdorf aufgrund akuter Baumängel seine Tore. Nun wurden Pläne für eine Neuerrichtung präsentiert. Das alte Heim wird abgerissen und durch einen modernen, nachhaltigen Neubau ersetzt. Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister zeigt sich erfreut: „Mit der Althea-Gruppe haben wir einen verlässlichen Partner gefunden, der diese neue Einrichtung mit 144 Betten betreiben wird“.