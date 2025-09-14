Vorteilswelt
Auf „Krone“-Einladung

Rosenheimer Herbstfest: „Ein cooles Erlebnis!“

Tirol
14.09.2025 20:00

Treue Kunden, Kooperationspartner und Freunde waren kürzlich auf Einladung der „Tiroler Krone“ am Herbstfest in Rosenheim. Dabei erlebten sie unter anderem, wie im „Feurigen Tatzlwurm“ die Post abgeht. 

Nicht nur für die Rosenheimer Bevölkerung ist es DAS festliche Ereignis des Jahres. Die Rede ist vom örtlichen Herbstfest, liebevoll gerne auch als „fünfte Jahreszeit“ bezeichnet. Es hat für die Stadt und die Region eine sehr wichtige wirtschaftliche Bedeutung, ist vergleichbar mit der „fünften Jahreszeit“ im Rheinland, womit der Karneval gemeint ist.

Netzwerken bei „Brettl-Jause“, Brathendl und Co.
Zum Herbstfest nach Rosenheim hatten „Tiroler Krone“-Verkaufschef Wolfgang Kos und sein Team dieser Tage Kunden und Freunde eingeladen. Auf der sogenannten „Wies’n“ angekommen, ging es in den „Feurigen Tatzlwurm“. In dieser urigen bayrischen Hütte sprang der Fest-Funke sogleich über.

Bei traditioneller bayrischer Küche mit köstlicher „Brettl-Jause“, Brathendl, Schweinsbraten und Co. durfte natürlich auch die eine oder andere Maß Bier nicht fehlen. Freilich kam bei den Teilnehmern trotz gemütlicher Atmosphäre auch das Netzwerken nicht zu kurz, das eine oder andere berufliche Schmankerl wurde ebenso „aufgetischt“.

Von rechts: Thomas Köhle, Jasmin Steiner, die fleißigen Helfer Mathias und Sebastian, Claus ...
Von rechts: Thomas Köhle, Jasmin Steiner, die fleißigen Helfer Mathias und Sebastian, Claus Meinert (Chefredakteur der Tiroler Krone“) sowie Verkaufschef und Einlader Wolfgang Kos.(Bild: Jasmin Steiner)
Zum Wohle (von links)! Daniel Frömelt, Peter Ensfellner, Wolfgang Ilmer sowie Günter Hörtnagl ...
Zum Wohle (von links)! Daniel Frömelt, Peter Ensfellner, Wolfgang Ilmer sowie Günter Hörtnagl und Christian Steinlechner (beide „Krone“-Verkaufsteam) am Herbstfest.(Bild: Claus Meinert)
Genossen die zünftige „Brettl-Jause“, die als Vorspeise kredenzt wurde: Sonja Falch, Susanne ...
Genossen die zünftige „Brettl-Jause“, die als Vorspeise kredenzt wurde: Sonja Falch, Susanne Michäler, Alexander Dresen, Reinhard Helweg und Oswald Wolkenstein (v. re.).(Bild: Jasmin Steiner)
„Ein Prost mit harmonischem Klange“ wurde nicht nur einmal angestimmt – (v. li.): Armin Kuen, ...
„Ein Prost mit harmonischem Klange“ wurde nicht nur einmal angestimmt – (v. li.): Armin Kuen, Walter Edinger, Martin Reiter, Mario Edinger und Robert Eugster („Krone“).(Bild: Jasmin Steiner)
„Krone“-Verkaufschef Wolfgang Kos (re.) hatte zum Herbstfest nach Rosenheim Kunden und Freunde ...
„Krone“-Verkaufschef Wolfgang Kos (re.) hatte zum Herbstfest nach Rosenheim Kunden und Freunde eingeladen. Im Bild mit Unternehmensberater Dietmar Auer aus Kufstein.(Bild: Claus Meinert)
Täglich sorgen Live-Bands für beste musikalische Stimmung. Spätestens dann wird die „Feurige ...
Täglich sorgen Live-Bands für beste musikalische Stimmung. Spätestens dann wird die „Feurige Tatzlwurm“-Hütte ihrem Namen gerecht, beginnt es auch auf den Bänken zu brodeln.(Bild: Jasmin Steiner)
Parallel zum „Feurigen Tatzlwurm“ gibt es auch zwei Festzelte.
Parallel zum „Feurigen Tatzlwurm“ gibt es auch zwei Festzelte.(Bild: Claus Meinert)
Beeindruckend die Lichtspiele bei den Vergnügungsgeräten.
Beeindruckend die Lichtspiele bei den Vergnügungsgeräten.(Bild: Claus Meinert)

Bunt gemischte Gäste
Mit dabei waren unter anderem: Thomas Köhle (TVB Ischgl), Peter Ensfellner und Wolfgang Ilmer (PIA Innsbruck), Martin Reiter (Tiroler Versicherung), Armin Kuen (O&K Kommunikation), Sonja Falch und Susanne Michäler (WK Tirol), Alexander Dresen (ACC Werbeagentur), Daniel Frömelt (RWF Volders), Oswald Wolkenstein, Reinhard Helweg (beide WK Tirol), Dietmar Auer (Unternehmensberatung) sowie Mario und Walter Edinger (Agentur Edinger).

Der einhellige Tenor der Teilnehmer lautete: „Es war ein cooles Erlebnis. Man konnte in netter Gesellschaft richtig abschalten. Wir sind auf alle Fälle wieder dabei, sollte im kommenden Jahr eine Wiederholung geplant sein.“

Porträt von Claus Meinert
Claus Meinert
Porträt von Jasmin Steiner
Jasmin Steiner
