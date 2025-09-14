Rosenheimer Herbstfest: „Ein cooles Erlebnis!“

Nicht nur für die Rosenheimer Bevölkerung ist es DAS festliche Ereignis des Jahres. Die Rede ist vom örtlichen Herbstfest, liebevoll gerne auch als „fünfte Jahreszeit“ bezeichnet. Es hat für die Stadt und die Region eine sehr wichtige wirtschaftliche Bedeutung, ist vergleichbar mit der „fünften Jahreszeit“ im Rheinland, womit der Karneval gemeint ist.