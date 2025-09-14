Rosenheimer Herbstfest: „Ein cooles Erlebnis!“

Treue Kunden, Kooperationspartner und Freunde waren kürzlich auf Einladung der „Tiroler Krone“ am Herbstfest in Rosenheim. Dabei erlebten sie unter anderem, wie im „Feurigen Tatzlwurm“ die Post abgeht.
Nicht nur für die Rosenheimer Bevölkerung ist es DAS festliche Ereignis des Jahres. Die Rede ist vom örtlichen Herbstfest, liebevoll gerne auch als „fünfte Jahreszeit“ bezeichnet. Es hat für die Stadt und die Region eine sehr wichtige wirtschaftliche Bedeutung, ist vergleichbar mit der „fünften Jahreszeit“ im Rheinland, womit der Karneval gemeint ist.
Netzwerken bei „Brettl-Jause“, Brathendl und Co.
Zum Herbstfest nach Rosenheim hatten „Tiroler Krone“-Verkaufschef Wolfgang Kos und sein Team dieser Tage Kunden und Freunde eingeladen. Auf der sogenannten „Wies’n“ angekommen, ging es in den „Feurigen Tatzlwurm“. In dieser urigen bayrischen Hütte sprang der Fest-Funke sogleich über.
Bei traditioneller bayrischer Küche mit köstlicher „Brettl-Jause“, Brathendl, Schweinsbraten und Co. durfte natürlich auch die eine oder andere Maß Bier nicht fehlen. Freilich kam bei den Teilnehmern trotz gemütlicher Atmosphäre auch das Netzwerken nicht zu kurz, das eine oder andere berufliche Schmankerl wurde ebenso „aufgetischt“.
Bunt gemischte Gäste
Mit dabei waren unter anderem: Thomas Köhle (TVB Ischgl), Peter Ensfellner und Wolfgang Ilmer (PIA Innsbruck), Martin Reiter (Tiroler Versicherung), Armin Kuen (O&K Kommunikation), Sonja Falch und Susanne Michäler (WK Tirol), Alexander Dresen (ACC Werbeagentur), Daniel Frömelt (RWF Volders), Oswald Wolkenstein, Reinhard Helweg (beide WK Tirol), Dietmar Auer (Unternehmensberatung) sowie Mario und Walter Edinger (Agentur Edinger).
Der einhellige Tenor der Teilnehmer lautete: „Es war ein cooles Erlebnis. Man konnte in netter Gesellschaft richtig abschalten. Wir sind auf alle Fälle wieder dabei, sollte im kommenden Jahr eine Wiederholung geplant sein.“
