Erneut fiel Tiroler auf Onlinebetrüger herein

Der Einheimische hatte die Gauner bereits im März des Vorjahrs über eine Onlineplattform kennengelernt. Den Tätern war es gelungen, zum Opfer ein Vertrauensverhältnis aufzubauen. Unter Vortäuschung falscher Tatsachen wurde der 69-Jährige verleitet, einen unteren fünfstelligen Eurobetrag auf ein bulgarisches Konto zu überweisen.