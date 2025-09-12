Erneut fiel Tiroler auf Onlinebetrüger herein

Das Opfer aus dem Oberland wurde erst nach mehr als einem Jahr misstrauisch und erlitt einen Schaden im unteren fünfstelligen Eurobereich. Jetzt erstattetet der Mann Anzeige.
Der Einheimische hatte die Gauner bereits im März des Vorjahrs über eine Onlineplattform kennengelernt. Den Tätern war es gelungen, zum Opfer ein Vertrauensverhältnis aufzubauen. Unter Vortäuschung falscher Tatsachen wurde der 69-Jährige verleitet, einen unteren fünfstelligen Eurobetrag auf ein bulgarisches Konto zu überweisen.
Bankkonto vorfinanzieren
Mit dem Geld sollte die Öffnung eines Bankkontos im Zusammenhang mit einer den Tätern zustehenden Erbschaft vorfinanziert werden. Die vereinbarte Rückzahlung erfolgte jedoch nicht.
Geld für Herzoperation
Doch damit nicht genug: Jetzt sollte der Mann abermals Geld überweisen. Dieses Mal wäre der Betrag im oberen vierstelligen Eurobereich angeblich für eine Herzoperation notwendig gewesen.
Da wurde der Tiroler misstrauisch. Er zahlte nicht, erstattete aber am Freitag Betrugsanzeige.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.