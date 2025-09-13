Konflikt um See-Ausbau: Projektstopp gefordert

Verdacht auf wirtschaftliche Hintergründe

Bereits am Vortag hatte eine rund 30-köpfige Gruppe rund um Sprecher Wolf Steinhuber das Projekt als „Tarnung“ kritisiert – wir haben berichtet. Demnach sei der eigentliche Zweck nicht die Erweiterung des Angebots in Form eines neuen Flachwasserbereichs für Kinder, sondern die profitable Schottergewinnung. Ein entsprechendes Unternehmen habe das betroffene Grundstück bereits 2020 gekauft und könne durch den See-Ausbau profitieren, so die Mutmaßung der Gegner.