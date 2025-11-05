In 31 Tagen um die Welt und 2026 geht es zum Mond!

„Ich habe rund 250.000 Schritte beigetragen – obwohl die Challenge genau in meinen Urlaub gefallen ist, und ich da ehrlich gesagt öfter gelegen als gegangen bin“, fügt Onea mit einem Lächeln hinzu. „Aber genau das ist das Schöne an dieser Initiative: Jede und jeder kann mitmachen, ohne Hürden, ohne Druck, einfach mit Freude an Bewegung und dem Wunsch, etwas zu bewirken. Für viele von uns wurde Bewegung durch diese Challenge zur Gewohnheit und ein fixer Teil des Alltags.“

Martin Essl trug 500.000 Schritte bei

Zu den aktivsten Teilnehmenden zählte Martin Essl, Gründer von Zero Project, der gemeinsam mit seiner Frau Gerda Essl vor Kurzem zum Stifter des Jahres 2025 gewählt wurde. Mit beeindruckenden 500.000 Schritten trug er maßgeblich zum gemeinsamen Erfolg bei. „Ich freue mich sehr über das großartige Ergebnis und den starken Einsatz aller Beteiligten. Mein besonderer Dank gilt allen Teilnehmenden für dieses tolle Projekt und die Unterstützung von Innovatoren aus dem globalen Süden“, sagt Essl. Onea sagt über Essl: „Er macht das aus voller Überzeugung. Schon als er das Unternehmen Baumax geführt hat, hat sich Martin Essl sehr für behinderte Menschen eingesetzt.“