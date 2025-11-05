Norris, Piastri, Verstappen: WM auf Zielgeraden

Der Engländer hat seinem zwei Jahre jüngeren Teamkollegen im Titelkampf vor allem eines voraus: Erfahrung im direkten Duell mit Verstappen. Bereits im vergangenen Jahr versuchte Norris, den Niederländer (vergeblich) zu stoppen. Zuletzt nutzte er die Freiheit, die ihm McLaren gewährt: Freie Fahrt für beide, eine klare Nummer eins gibt es nicht. Im teaminternen Duell spricht derzeit mehr für Norris als für Piastri – und das nicht nur, weil der Brite für ein britisches Traditionsteam fährt.