Weitere Fälle vermutet

Serientäter: Radmuttern bei fünf Autos gelöst!

Steiermark
12.09.2025 17:28
Bisher gab es zum Glück eine Unfälle (Symbolbild).
Bisher gab es zum Glück eine Unfälle (Symbolbild).

Eine unheimliche Serie beschäftigt die Polizei im Raum Birkfeld (Steiermark): Seit Juli wurden bei mindestens fünf Autos die Radmuttern aufgeschraubt. Bisher gab es zum Glück keinen Unfall. Weitere Fälle werden vermutet.

Laut Polizei haben die unbekannten Täter bei zumindest fünf Pkw die Radmuttern aufgeschraubt bzw. entfernt. Die Lenker der Autos nahmen während der Fahrt auffällige Geräusche wahr und stellten ihre Fahrzeuge ab. Da sie die gelockerten Räder rechtzeitig wahrnahmen, kam es bisher zu keinen Unfällen – die Fahrzeuge wurden aber beschädigt.

Die Polizei geht davon aus, dass es noch weitere Fälle gibt, die bisher nicht angezeigt wurden. Sie bittet daher, dass sich weitere Geschädigte und mögliche Zeugen bei der Polizeiinspektion Birkfeld unter der Nummer 059133/6262 melden. 

