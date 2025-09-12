Serientäter: Radmuttern bei fünf Autos gelöst!

Laut Polizei haben die unbekannten Täter bei zumindest fünf Pkw die Radmuttern aufgeschraubt bzw. entfernt. Die Lenker der Autos nahmen während der Fahrt auffällige Geräusche wahr und stellten ihre Fahrzeuge ab. Da sie die gelockerten Räder rechtzeitig wahrnahmen, kam es bisher zu keinen Unfällen – die Fahrzeuge wurden aber beschädigt.