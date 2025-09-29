Vorteilswelt
Praxis in der Schule

Betriebsluft statt Büchern, Tafeln und Heften

Kärnten
29.09.2025 14:23
Besuch in der Werkstatt: Praxis steht hier vor Theorie.
Besuch in der Werkstatt: Praxis steht hier vor Theorie.

In der Völkermarkter Mittelschule wird lebensechtes Lernen großgeschrieben. Deswegen werden das ganze Jahr über berufspraktische Tage und Berufsorientierung angeboten. Und die Branchen sind dabei buntgemischt.

EIn Tag als Automechaniker, einmal Locken eindrehen beim Starfriseur oder vielleicht doch lieber Traktorfahren und Blumensträuße binden? Die Interessen der Mittelschüler in Völkermarkt sind breitgefächert. Deswegen sind die berufspraktischen Tage bei den Teenagern auch besonders beliebt.

„Uns ist es wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler sich ausprobieren dürfen. Und das geht nur in der Praxis in den Betrieben“, erklärt Lehrerin Irene Peteln-Jesch. Sie kümmert sich gemeinsam mit einigen Kollegen um die Berufsorientierung. Über das ganze Schuljahr hinweg werden Aktionen für. die 3. und 4. Klassen organisiert. Dazu gehören auch Besuche bei Berufsorientierungsmessen, bei den Erlebnistagen am Goldbrunnhof oder im Testzentrum der WIFI Klagenfurt.

Auch soziale Berufe sind bei den Schülern beliebt.
Auch soziale Berufe sind bei den Schülern beliebt.
Technische Begabungen durften ausgetestet werden.
Technische Begabungen durften ausgetestet werden.
Mechanik ist weiterhin einer der Top-Berufe bei jungen Burschen.
Mechanik ist weiterhin einer der Top-Berufe bei jungen Burschen.
Viele zieht es in den Einzelhandel.
Viele zieht es in den Einzelhandel.
Heimische Betriebe geben den Jungendlichen erste Einblicke ins Berufsleben.
Heimische Betriebe geben den Jungendlichen erste Einblicke ins Berufsleben.
Test-Tag beim Biohof Tomic in Eberndorf.
Test-Tag beim Biohof Tomic in Eberndorf.

Highlight waren auch heuer die berufspraktischen Tage in heimischen Betrieben. Peteln-Jesch: „Kein Unterricht und keine Theorie können die persönliche Erfahrung im Betrieb ersetzen.“ Und auch die Unternehmen profitieren vom jungen Besuch und sammeln Erfahrungen. Bis hin zum Entdecken eines neuen Talents für den eigenen Betrieb.

