Betriebsluft statt Büchern, Tafeln und Heften

„Uns ist es wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler sich ausprobieren dürfen. Und das geht nur in der Praxis in den Betrieben“, erklärt Lehrerin Irene Peteln-Jesch. Sie kümmert sich gemeinsam mit einigen Kollegen um die Berufsorientierung. Über das ganze Schuljahr hinweg werden Aktionen für. die 3. und 4. Klassen organisiert. Dazu gehören auch Besuche bei Berufsorientierungsmessen, bei den Erlebnistagen am Goldbrunnhof oder im Testzentrum der WIFI Klagenfurt.