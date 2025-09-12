Starnacht aus der Wachau lockt an die Donau

Wer schon einmal dabei war, den Lichterglanz genossen und mitgesungen sowie mitgetanzt hat, weiß: Die „Starnacht aus der Wachau“ ist ein unvergessliches Erlebnis. Mit dabei sind heuer Andreas Gabalier, Beatrice Egli, Chris Steger die Söhne Mannheims, Leslie Clio, Pietro Lombardi und Josh.. Simone und Alexander Eder gehen bei der Starnacht aus der Wachau in Rossatzbach als die beiden Top-Niederösterreich-Acts vor Anker.