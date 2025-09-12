Starnacht aus der Wachau lockt an die Donau

In wenigen Tagen ist es soweit! Bei der legendären „Starnacht aus der Wachau“ wird ein Hitfeuerwerk gezündet werden. Das wird „das“ Musikfest des Jahres in Niederösterreich! Mit dabei sind die „Fixsterne“ Andreas Gabalier, DJ Ötzi und Beatrice Egli.
Wer schon einmal dabei war, den Lichterglanz genossen und mitgesungen sowie mitgetanzt hat, weiß: Die „Starnacht aus der Wachau“ ist ein unvergessliches Erlebnis. Mit dabei sind heuer Andreas Gabalier, Beatrice Egli, Chris Steger die Söhne Mannheims, Leslie Clio, Pietro Lombardi und Josh.. Simone und Alexander Eder gehen bei der Starnacht aus der Wachau in Rossatzbach als die beiden Top-Niederösterreich-Acts vor Anker.
Jetzt ist es fix: Gabalier und DJ Ötzi!
Fix zugesagt haben ebenso die deutsche Sängerin Anna-Carina Woitschack. Und knapp vor dem Event eine echte musikalische Top-Meldung: DJ Ötzi hat jetzt ebenfalls sein Kommen zugesagt. Tipp für alle, die noch keine Karten haben: Heuer geht die Starnacht am 19. und 20. September über die Bühne.
Stimmung am Donaustrand
Das Musikspektakel ist zum Fixpunkt am Donaustrand im Weltkulturerbe Wachau geworden. Alle, die das Hitfeuerwerk miterleben wollen, sollten sich nun rasch Karten sichern. Auch für den Unterhaltungsfaktor, schon bevor die Stars auf der Hauptbühne strahlen, ist ausreichend gesorgt: Auf der „Volksbank Radio Niederösterreich“-Bühne wird den Gästen ein Programm der Sonderklasse geboten.
Show und Genuss wird den vielen Fans auch im Vorfeld der Starnacht-Arena geboten. Kulinarisch kann man sich in der Gourmet-Meile verwöhnen lassen. Es warten Wachauer Wein-Spezialitäten und feine Schmankerln aus der Region.
Die „Starnacht aus der Wachau“ wird am Samstag, 20. September, auf ORF 2 zeitversetzt ausgestrahlt, der MDR zeigt die Show dann am 27. September im Hauptabendprogramm.
Karten und nähere Informationen unter: www.starnacht.tv. Die Abendkasse ist an beiden Veranstaltungstagen ab 15 Uhr geöffnet.
