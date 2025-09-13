Ein Gewerbepark auf der grünen Wiese schürt Ängste

Ein demnächst entstehender Gewerbepark, der für Klein- und Mittelbetriebe gedacht ist, sorgt für Ärger bei den Anrainern. Sie befürchten eine Verkehrslawine sowie einen Verlust der Lebensqualität in ihrem Idyll. Mit einer Petition wollen sie nun dagegen ankämpfen.
Saftige Wiesen, idyllische kleine Seen, kein Verkehrslärm und saubere Luft. Noch. Denn schon bald rollen Bagger an, um rund um den Lorenzteich und der Haidhof-Siedlung in Baden einen Gewerbepark aus dem Boden zu stampfen. Anrainer wehren sich bereits jetzt dagegen. „Da dieser Gewerbepark als Dreh- und Angelpunkt für das Ostgeschäft beworben wird, ist mit enormer Zunahme des Verkehrs zu rechnen“, befürchtet Anrainerin Ursula Obermeier, die jetzt eine Petition gegen das Projekt ins Leben gerufen hat.
„Stadt profitiert von zusätzlichen Arbeitsplätzen“
Bürgermeisterin Carmen Jeitler-Cincelli versteht die Ängste der Anrainer. Aber: „Baden hat durch eine eindeutige Flächenwidmung dafür gesorgt, dass am Haidhof ein Gewerbepark für kleine und mittelständische Betriebe geplant ist“. Und: „Letztendlich profitiert die ganze Stadt von den zusätzlichen Arbeitsplätzen, der Stärkung der lokalen Wirtschaft und nicht zuletzt den zusätzlichen Kommunalsteuereinnahmen.“
Selbstverständlich wird sich CTP an alle behördli- chen und rechtlichen Vorgaben halten.
Romano Tafaj, CTP-Projektleiter
Bild: ZVG CTP
Auch Projektleiter Romano Tafaj von der Betreiberfirma CTP beruhigt: „Die eingereichte Planung entspricht einem Konzept für Klein- und Mittelbetriebe. Und: „Das Thema Verkehr ist ein wesentlicher Bestandteil der Detailplanung. Hierzu wird ein umfassendes Gutachten in Abstimmung mit den Behörden erstellt. Dieses wird eine optimale Lösung der Zufahrten sicherstellen“, so Tafaj.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.