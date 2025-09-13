Ein Gewerbepark auf der grünen Wiese schürt Ängste

Saftige Wiesen, idyllische kleine Seen, kein Verkehrslärm und saubere Luft. Noch. Denn schon bald rollen Bagger an, um rund um den Lorenzteich und der Haidhof-Siedlung in Baden einen Gewerbepark aus dem Boden zu stampfen. Anrainer wehren sich bereits jetzt dagegen. „Da dieser Gewerbepark als Dreh- und Angelpunkt für das Ostgeschäft beworben wird, ist mit enormer Zunahme des Verkehrs zu rechnen“, befürchtet Anrainerin Ursula Obermeier, die jetzt eine Petition gegen das Projekt ins Leben gerufen hat.