Die neue, bunte Spielwiese mitten in der Stadt

Verein zur Förderung der Hofkultur

Ausgesponnen haben sich die Idee der Innsbruck Tourismus, das Musikbüro Tirol und das Volkskunstmuseum. Mit dabei außerdem das „bilding“ und das Nature Film Festival. Dementsprechend gibt es auch ein Open Air (Radl-)Kino. Gerlinde Tamerl-Lugger vom Volkskunstmuseum erläutert: „Früher hieß es im Museum immer ,psst‘ – ehrfürchtige Stille war das Gebot. Doch diese Zeiten sind vorbei, wir wollen, dass geredet wird, wir wollen Kommunikation!“ Dementsprechend soll „coll:b am Hof“ bzw. der „Verein zur Förderung der Hofkultur“ ein inklusiver Ort der Begegnung sein, der aus passiven Zuschauerinnen und Zuschauer bzw. Besucherinnen und Besucher aktive Mitgestalter macht.