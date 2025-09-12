Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Projekt coll:b am Hof

Die neue, bunte Spielwiese mitten in der Stadt

Tirol
12.09.2025 18:00
Das Roots Collective bringt Kampfsport und Musik ins bunte Hof-Programm
Das Roots Collective bringt Kampfsport und Musik ins bunte Hof-Programm(Bild: Christian Forcher/Fotoworxx)

Neue Mitmach-Initiative bringt Einheimische und Touristen diesen Herbst in Innsbruck noch einmal nach draußen. Kostenlos, konsumfrei und inklusiv, von Yoga bis zum Open-Air-Kino.

0 Kommentare

Da Summa is aussi – aber noch nicht ganz. Zumindest die Angebote für draußen sind es noch nicht. Denn von 18. September bis 18. Oktober (immer von Donnerstag bis Sonntag) öffnet sich ein neuer Kulturraum im Herzen der Landeshauptstadt, zwischen dem Haus der Musik, Hofburg und Volkskunstmuseum, kostenlos, konsumfrei, für alle. „coll:b am Hof“ (collab ausgesprochen) nennt sich die neue Spielwiese bzw. auch der „Verein zur Förderung der Hofkultur“ und mit Hof ist sowohl eben jener oben beschriebene Raum als auch der Innenhof vom Volkskunstmuseum gemeint. 

Magdalena Jirka, Gerlinde Tamerl-Lugger, Kenneth Winkler, Thomas Bonora, Peter Paul Mölk, ...
Magdalena Jirka, Gerlinde Tamerl-Lugger, Kenneth Winkler, Thomas Bonora, Peter Paul Mölk, Elisabeth Stark (v. li.).(Bild: Christian Forcher/Fotoworxx)

Von Yoga über Workshops bis zu Open Mic-Sessions
Und was kann man da machen? Von Yoga über Tischtennis, Open Mic-Sessions und Workshops ist das Programm bunt gemischt. Auch außerhalb der fixen Programmpunkte kann man ganz spontan vorbeischauen, zum Beispiel auf eine Partie Schach im Innenhof des Volkskunstmuseums.

Zitat Icon

Früher hieß es im Museum immer „psst“ – ehrfürchtige Stille war das Gebot. Doch diese Zeiten sind vorbei, wir wollen, dass geredet wird.

Gerlinde Tamerl-Lugger vom Volkskunstmuseum

Verein zur Förderung der Hofkultur
Ausgesponnen haben sich die Idee der Innsbruck Tourismus, das Musikbüro Tirol und das Volkskunstmuseum. Mit dabei außerdem das „bilding“ und das Nature Film Festival. Dementsprechend gibt es auch ein Open Air (Radl-)Kino. Gerlinde Tamerl-Lugger vom Volkskunstmuseum erläutert: „Früher hieß es im Museum immer ,psst‘ – ehrfürchtige Stille war das Gebot. Doch diese Zeiten sind vorbei, wir wollen, dass geredet wird, wir wollen Kommunikation!“ Dementsprechend soll „coll:b am Hof“ bzw. der „Verein zur Förderung der Hofkultur“ ein inklusiver Ort der Begegnung sein, der aus passiven Zuschauerinnen und Zuschauer bzw. Besucherinnen und Besucher aktive Mitgestalter macht.

Infos und Mitmach-Möglichkeiten: www.collabamhof.at

Porträt von Nadine Isser
Nadine Isser
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Tyler Robinson (kl. Bild) konnte nach einem wichtigen Tipp seines Vaters verhaftet werden.
Vater erkannte ihn
FBI: Kirk-Attentäter identifiziert und in Haft
Fracht aus China
Schiff verliert in US-Hafen Dutzende Container
Der mit 49.500 Litern Flüssiggas befüllte Laster kippte unter einer Autobahnüberführung um und ...
Tanklaster umgekippt
Inferno in Mexiko: Zahl der Toten steigt
Vier Menschen sollen beim Einsturz dieses mehrstöckigen Gebäudes ums Leben gekommen sein.
Hauseinsturz, Chaos
Überschwemmungen: Mehrere Tote auf Bali
Das Kopftuchverbot für Kinder unter 14 Jahren an Schulen geht nun in die Begutachtungsphase.
Strafdrohung inklusive
Kopftuchverbot für Kinder kommt – und soll bleiben
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Wegen Sparprogramm: Hofer schließt ganzen Standort
107.795 mal gelesen
Krone Plus Logo
Hofer betont: Es gehe um Umstrukturierung, nicht Jobabbau.
Österreich
Alles anders! Wende nach „Schul-Attentat“ in Wien
99.486 mal gelesen
Im Fall des vermeintlichen Schul-Attentats im Gymnasium Augarten (rechts im Bild eines der ...
Wien
Kahlschlag bei Kik? Österreich-Filialen wackeln
87.089 mal gelesen
Der Textilriese Kik betreibt in Österreich 254 Standorte. Wegen hoher Verluste drohen neben ...
Innenpolitik
Pensionen nun fix: Jeder dritte Senior zahlt drauf
2956 mal kommentiert
ÖVP-Sozialsprecher August Wöginger, Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ) und ...
Innenpolitik
„Wenn sie das noch einmal probieren, dann …“
1512 mal kommentiert
Seniorenbund-Obfrau Ingrid Korosec (li.) und Birgit Gerstorfer (Vorsitzende des ...
Innenpolitik
„Menschen sagen mir: Passen Sie auf sich auf!“
1295 mal kommentiert
Der FPÖ-Chef zeigte sich im Sommergespräch mit der „Krone“ höchst angriffslustig. 
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf