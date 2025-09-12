Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bundesforste-Jubiläum

Ein Bier, das nach Waldspaziergang schmeckt

Niederösterreich
12.09.2025 12:00
Braumeister Axel Kiesbye (M.) prostet den Bundesforste-Vorständen Andreas Gruber (li.) und Georg ...
Braumeister Axel Kiesbye (M.) prostet den Bundesforste-Vorständen Andreas Gruber (li.) und Georg Schöppl zu.(Bild: oebf/Jürgen Schmücking)

Zum 100-Jahre Jubiläum schenken und die Bundesforste ein Waldbier (ein). Die Zutaten findet man sonst eher nicht in Brauereien – ein Bier, das nicht nur den Durst löscht, sondern Geschichten aus dem grünen Tann erzählt. 

0 Kommentare

„Wald der Zukunft“ heißt die limitierte Edition, gemeinsam ins Fass gebracht mit Naturbraumeister Axel Kiesbye. Herzstück des Jubiläumsgebräus sind Zutaten, die sonst eher im Blätterrauschen verschwinden: Tannenwipfel, Lärchenblüten, Buchenblätter – und vor allem Eicheln. Diese kamen nicht aus dem Katalog, sondern aus den Revieren Niederösterreichs, wo gesammelt wurde, was der Wald hergab. „Da spürt man jeden Handgriff – und später jeden Schluck“, lachen die Bundesforste-Vorstände Andreas Gruber und Georg Schöppl.

Im Forst sammelte Braumeister Kiesbye die Zutaten für den trinkbaren „Wald der Zukunft“
Im Forst sammelte Braumeister Kiesbye die Zutaten für den trinkbaren „Wald der Zukunft“(Bild: oebf/Roast Media)

Tradition im Herzen, Zukunft im Glas
Die Rezeptur liest sich wie eine Liebeserklärung an den Mischwald von morgen: Douglasienborke bringt zarte Zitrusnoten, Nadelbäume steuern harzige Marzipan-Aromen bei. Das Ergebnis leuchtet golden und duftet nach Waldspaziergang, begleitet von einem Hauch roter Beeren. Mit rund 6,6 Volumenprozent hat es genug Rückgrat, um auch Kellerjahre souverän zu überstehen – ein Bier, das nicht nur den Durst löscht, sondern Geschichten erzählt. Serviert wurde der „Wald der Zukunft“ im Wienerwald-Refugium „Mirli“, flankiert von Haubenköchin Clara Aues regionalen Köstlichkeiten. Zwischen Holz, Hopfen und Hundertjahrfeier wehte in Purkersdorf Aufbruchsstimmung: Tradition im Herzen, Zukunft im Glas. Fazit: Ein Waldbier mit Charakter! Prost also auf hundert Jahre Mischwald!

Porträt von Mark Perry
Mark Perry
Porträt von Petra Weichhart
Petra Weichhart
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Fracht aus China
Schiff verliert in US-Hafen Dutzende Container
Der mit 49.500 Litern Flüssiggas befüllte Laster kippte unter einer Autobahnüberführung um und ...
Tanklaster umgekippt
Inferno in Mexiko: Zahl der Toten steigt
Vier Menschen sollen beim Einsturz dieses mehrstöckigen Gebäudes ums Leben gekommen sein.
Hauseinsturz, Chaos
Überschwemmungen: Mehrere Tote auf Bali
Das Kopftuchverbot für Kinder unter 14 Jahren an Schulen geht nun in die Begutachtungsphase.
Strafdrohung inklusive
Kopftuchverbot für Kinder kommt – und soll bleiben
Dirndl, Tracht und Gaudi – es geht wieder los! Am 25. September öffnet Österreichs größtes ...
„Das Leben is a Fest!“
380.000 Besucher auf Wiener Kaiser Wiesn erwartet
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
„Bitte macht einen großen Bogen um unser Haus“
198.214 mal gelesen
Krone Plus Logo
Hotelier Roland Ballner ist seit 35 Jahren in der Branche. Mittlerweile ist er es leid, sich auf ...
Österreich
Alles anders! Wende nach „Schul-Attentat“ in Wien
98.388 mal gelesen
Im Fall des vermeintlichen Schul-Attentats im Gymnasium Augarten (rechts im Bild eines der ...
Wien
Kahlschlag bei Kik? Österreich-Filialen wackeln
82.521 mal gelesen
Der Textilriese Kik betreibt in Österreich 254 Standorte. Wegen hoher Verluste drohen neben ...
Innenpolitik
Pensionen nun fix: Jeder dritte Senior zahlt drauf
2595 mal kommentiert
ÖVP-Sozialsprecher August Wöginger, Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ) und ...
Außenpolitik
Russen-Diplomat: „Drohnen kamen aus der Ukraine“
1355 mal kommentiert
Die polnische Armee ist nach den Drohnenabschüssen in Alarmbereitschaft. 
Innenpolitik
„Menschen sagen mir: Passen Sie auf sich auf!“
1295 mal kommentiert
Der FPÖ-Chef zeigte sich im Sommergespräch mit der „Krone“ höchst angriffslustig. 
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf