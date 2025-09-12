Ein Bier, das nach Waldspaziergang schmeckt

Tradition im Herzen, Zukunft im Glas

Die Rezeptur liest sich wie eine Liebeserklärung an den Mischwald von morgen: Douglasienborke bringt zarte Zitrusnoten, Nadelbäume steuern harzige Marzipan-Aromen bei. Das Ergebnis leuchtet golden und duftet nach Waldspaziergang, begleitet von einem Hauch roter Beeren. Mit rund 6,6 Volumenprozent hat es genug Rückgrat, um auch Kellerjahre souverän zu überstehen – ein Bier, das nicht nur den Durst löscht, sondern Geschichten erzählt. Serviert wurde der „Wald der Zukunft“ im Wienerwald-Refugium „Mirli“, flankiert von Haubenköchin Clara Aues regionalen Köstlichkeiten. Zwischen Holz, Hopfen und Hundertjahrfeier wehte in Purkersdorf Aufbruchsstimmung: Tradition im Herzen, Zukunft im Glas. Fazit: Ein Waldbier mit Charakter! Prost also auf hundert Jahre Mischwald!