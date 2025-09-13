Alko-Lenker tötet Fußgängerin: Acht Monate Haft

„Normal fahre ich so nicht“

„Mein Mandant möchte diesen Tag am liebsten ungeschehen machen, das geht leider nicht mehr“, so sein Verteidiger. Der 60-Jährige hatte vor dem Unfall bei Bekannten die Heizung repariert. Dabei wurde auch getrunken, „so fünf bis sechs Bier“, erinnert sich der Angeklagte und beteuert: „Es war ein ganz blöder Fehler, normal fahre ich so nicht.“ Richterin Doris Schmidhofer bestätigt: „Ja, das war wirklich ein fataler Fehler. Er hat ein Leben beendet.“