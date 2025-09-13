Die kleine Botin startet im Herbst neu

Dabei hatte ich schon viele Ideen, die ich in die Realität umgesetzt habe. Einen echten Neuanfang im September habe ich vor fünf Jahren gesetzt, damals habe ich mein eigenes Büro gemietet, das bis heute ein Raum der Begegnung ist. Der Startpunkt September passt nicht nur zum Schulanfang. Ich mag diese ruhige, milde Zeit lieber als den finsteren, kalten Jänner. Ich lege mich im Herbst noch mal so richtig ins Zeug und bringe Projekte auf den Weg. Auch im Hinblick auf den familiären und persönlichen Bereich mag ich das: neue Familienrituale oder ein „Termin mit mir selber“ werden im Kalender eingetragen und bewirken kleine Wunder. Ich blicke in diesen ersten herbstlichen Tagen dankbar auf das, was schon da ist und sehe „Erntedank“ ein bisschen ganzheitlicher.