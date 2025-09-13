Die kleine Botin startet im Herbst neu

Warum ich den September so mag und was ich JETZT starte. „Die kleine Botin“ aka Daniela Gaigg schreibt als Kolumnistin über Themen rund um das Leben mit der Familie. Das sind Nachhaltigkeit im Alltag, Selbstfürsorge und Gedankenanstöße für Eltern.
Warum warten wir eigentlich immer bis „morgen“, bis „Jänner“ oder bis zum sogenannten „Sanktnimmerleinstag“, um etwas in die Gänge zu bringen? Neuanfang, gute Vorsätze und die Handlungen dazu werden gern verschoben.
Wenn man genau hinsieht, wäre jetzt im Herbst eine sehr kraftvolle Zeit. Wir sind nach den langen, warmen Sommertagen gut mit Sonne, Energie und Erinnerungen gefüllt und dank mehr Struktur nach der Ferienzeit kraftvoll und gestärkt. Vielleicht liegt es daran, dass ich im September Geburtstag habe, aber ich finde diesen Monat wie geschaffen für etwas Neues. Er bringt für mich Klarheit, auch weil die Luft wieder frischer ist, gerade morgens.
Dabei hatte ich schon viele Ideen, die ich in die Realität umgesetzt habe. Einen echten Neuanfang im September habe ich vor fünf Jahren gesetzt, damals habe ich mein eigenes Büro gemietet, das bis heute ein Raum der Begegnung ist. Der Startpunkt September passt nicht nur zum Schulanfang. Ich mag diese ruhige, milde Zeit lieber als den finsteren, kalten Jänner. Ich lege mich im Herbst noch mal so richtig ins Zeug und bringe Projekte auf den Weg. Auch im Hinblick auf den familiären und persönlichen Bereich mag ich das: neue Familienrituale oder ein „Termin mit mir selber“ werden im Kalender eingetragen und bewirken kleine Wunder. Ich blicke in diesen ersten herbstlichen Tagen dankbar auf das, was schon da ist und sehe „Erntedank“ ein bisschen ganzheitlicher.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.