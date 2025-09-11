Zwei Lkw-Unfälle innerhalb weniger Stunden

Bereits gegen 12.50 Uhr ereignete sich auf der Friesacher Bundesstraße (B317) bei Neumarkt ein weiterer Unfall. Ein 69-jähriger Lkw-Lenker aus dem Bezirk Völkermarkt geriet mit dem Heck seines Sattelanhängers auf der nassen Fahrbahn ins Rutschen und kollidierte mit einem entgegenkommenden Pkw, in dem ein 76-jähriger Wiener mit Tochter und Enkel saß. Der Fahrer wurde eingeklemmt und von der Freiwilligen Feuerwehr Perchau befreit.