Tarzan, Tortenkunst und Tradition am Wochenende

Die oö. Veranstaltungen fallen für dieses Wochenende wieder sehr abwechslungsreich aus. Es ist für jeden Geschmack das Passende dabei: Familien dürfen sich auf das Musical „Tarzan“ in Ried freuen. Auf Naschkatzen und Backtalente warten bei der Welser Kuchen- und Kreativmesse zuckersüße Verlockungen. Und für großartige Unterhaltung sorgt u. a. Sara Brandhuber aus Bayern mit „A scheena Schmarrn“ in Pinsdorf.