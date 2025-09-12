Vorteilswelt
Wanderbare Steiermark

Pilgerpfad über den Teufelstein nach Mitterdorf

Steiermark
12.09.2025 05:59
Die sagenumwobene Felsformation des Teufelsteins.
Die sagenumwobene Felsformation des Teufelsteins.(Bild: Weges)

Eine abwechslungsreiche Wanderung, reich an Kultur und Natur, durch Peter-Roseggers-Waldheimat präsentieren Elisabeth Zienitzer und Silvia Sarcletti unseren Lesern diesmal. Dank einer neuen Buslinie ist die Waldschule seit dem Sommer auch mit Öffis gut erreichbar.

Diese Streckenwanderung durch Peter Roseggers Waldheimat ist nun auch öffentlich gut erreichbar – innerhalb der Wandersaison erschließt eine neue Buslinie die Waldschule in Alpl.

Von dort führt der Weg durch Wälder und über einzelne Almen hinauf zum sagenumwobenen Teufelstein, einem Platz, der zu jeder Jahreszeit eine besondere Ausstrahlung hat.

Elisabeth Zienitzer (li.) und Silvia Sarcletti, die „Krone“-Wanderexpertinnen.
Elisabeth Zienitzer (li.) und Silvia Sarcletti, die „Krone“-Wanderexpertinnen.(Bild: Weges)

Über den Bergrücken wandern wir in sanftem Auf und Ab, passieren den Windpark Hochpürschtling und erreichen schließlich die schön gelegene Stanglalm.

Viele kennen diesen Abschnitt auch als Teil des Pilgerweges nach Mariazell – gesäumt von Kreuzen, Votivtafeln und weiteren Zeichen gelebter Andacht. Parallel dazu verläuft hier auch ein Abschnitt des Weitwanderweges BergZeitReise, der die Kulturlandschaften der Region Hochsteiermark verbindet.

Fazit: eine abwechslungsreiche Wanderung mit Tiefgang – landschaftlich wie kulturell.

Kreuze und Votivtafeln entlang des Weges laden zur Andacht.
Kreuze und Votivtafeln entlang des Weges laden zur Andacht.(Bild: Weges)

Wir starten bei der Waldschule (967 m), gehen ca. 1,8 km taleinwärts und zweigen links ab. Wenig später folgen wir dem Steig, der rechts bergauf durch den Wald führt. An der Forststraße angekommen, halten wir uns links und folgen dieser bis zur „Holdahütte“. Weiter geht es gemütlich bis zur Wegkreuzung Alptor (1386 m) und über die Teufelsteinhütte zum Teufelstein (1498 m).

Daten & Fakten

  • Wanderdaten: 21 km/ 720 Hm im Aufstieg, 1100 Hm im Abstieg/ Gehzeit ca. 6.30 h.
  • Anforderungen: durchwegs einfaches Gelände, lediglich der Abstieg nach Mitterdorf ist etwas steiler; ausreichende Wegmarkierung und Beschilderung.
  • Ausgangspunkt: Bahnhof Krieglach bzw. Bushaltestelle Alpl Waldschule.
  • Endpunkt: Bahnhof Mitterdorf-Veitsch.
  • Anreise mit Öffis: mit Nahverkehrszügen nach Bahnhof Krieglach und weiter mit der Linie 186 nach Alpl Waldschule (innerhalb der Wandersaison Sa, So und an Feiertagen).
  • Einkehrmöglichkeit unterwegs: Leopold-Wittmaier-Hütte (Sa, So und an Feiertagen geöffnet), 0676/5975400, huettenreservierung@gmail.com.
  • Fragen und Anregungen: WEGES – Silvia und Elisabeth, office@weg-es.at, weg-es.at, Facebook, Instagram und YouTube: wegesaktiv. 

Entlang des Abstiegs verläuft der Weg über den Punkt Höhe-Kote (1415 m) weiter in Richtung Stanglalm, vorbei am Windpark Hochpürstling bis zum ehemaligen Gasthaus Stanglalm (1470 m).

Durst lässt sich bei dieser herzig geschnitzten Quelle besonders gut löschen.
Durst lässt sich bei dieser herzig geschnitzten Quelle besonders gut löschen.(Bild: Weges)

Beim Abstieg lohnt sich ein Abstecher zur Leopold-Wittmaier-Hütte, bevor der Steig – zwischendurch etwas steiler – durch den Wald zur Autobahnbrücke und bergab nach Mitterdorf im Mürztal bis zum Bahnhof Mitterdorf-Veitsch führt.

Porträt von Elisabeth Zienitzer
Elisabeth Zienitzer
Porträt von Silvia Sarcletti
Silvia Sarcletti
Steiermark

