Pilgerpfad über den Teufelstein nach Mitterdorf

Wir starten bei der Waldschule (967 m), gehen ca. 1,8 km taleinwärts und zweigen links ab. Wenig später folgen wir dem Steig, der rechts bergauf durch den Wald führt. An der Forststraße angekommen, halten wir uns links und folgen dieser bis zur „Holdahütte“. Weiter geht es gemütlich bis zur Wegkreuzung Alptor (1386 m) und über die Teufelsteinhütte zum Teufelstein (1498 m).