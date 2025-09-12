Pilgerpfad über den Teufelstein nach Mitterdorf

Eine abwechslungsreiche Wanderung, reich an Kultur und Natur, durch Peter-Roseggers-Waldheimat präsentieren Elisabeth Zienitzer und Silvia Sarcletti unseren Lesern diesmal. Dank einer neuen Buslinie ist die Waldschule seit dem Sommer auch mit Öffis gut erreichbar.
Diese Streckenwanderung durch Peter Roseggers Waldheimat ist nun auch öffentlich gut erreichbar – innerhalb der Wandersaison erschließt eine neue Buslinie die Waldschule in Alpl.
Von dort führt der Weg durch Wälder und über einzelne Almen hinauf zum sagenumwobenen Teufelstein, einem Platz, der zu jeder Jahreszeit eine besondere Ausstrahlung hat.
Über den Bergrücken wandern wir in sanftem Auf und Ab, passieren den Windpark Hochpürschtling und erreichen schließlich die schön gelegene Stanglalm.
Viele kennen diesen Abschnitt auch als Teil des Pilgerweges nach Mariazell – gesäumt von Kreuzen, Votivtafeln und weiteren Zeichen gelebter Andacht. Parallel dazu verläuft hier auch ein Abschnitt des Weitwanderweges BergZeitReise, der die Kulturlandschaften der Region Hochsteiermark verbindet.
Fazit: eine abwechslungsreiche Wanderung mit Tiefgang – landschaftlich wie kulturell.
Wir starten bei der Waldschule (967 m), gehen ca. 1,8 km taleinwärts und zweigen links ab. Wenig später folgen wir dem Steig, der rechts bergauf durch den Wald führt. An der Forststraße angekommen, halten wir uns links und folgen dieser bis zur „Holdahütte“. Weiter geht es gemütlich bis zur Wegkreuzung Alptor (1386 m) und über die Teufelsteinhütte zum Teufelstein (1498 m).
Entlang des Abstiegs verläuft der Weg über den Punkt Höhe-Kote (1415 m) weiter in Richtung Stanglalm, vorbei am Windpark Hochpürstling bis zum ehemaligen Gasthaus Stanglalm (1470 m).
Beim Abstieg lohnt sich ein Abstecher zur Leopold-Wittmaier-Hütte, bevor der Steig – zwischendurch etwas steiler – durch den Wald zur Autobahnbrücke und bergab nach Mitterdorf im Mürztal bis zum Bahnhof Mitterdorf-Veitsch führt.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.