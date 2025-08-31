Flut verursachte 2024 eine Milliarde Euro Schaden

Regenwasserpläne und Schutzbauten

Um gegen künftige Katastrophen besser gewappnet zu sein, sind derzeit aktuell dreißig Hochwasserschutzprojekte im Bau. „Wir rüsten unsere Heimat vor zukünftigen Katastrophen! Niederösterreichweit arbeiten aktuell vierzig Gemeinden an Regenwasserplänen, weitere zwanzig sind in Vorbereitung. Wir investieren auch in die Ausrüstung unserer Feuerwehren“, so Pernkopf abschließend.