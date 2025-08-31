Vorteilswelt
Neue Schutzprojekte

Flut verursachte 2024 eine Milliarde Euro Schaden

Niederösterreich
31.08.2025 06:00
Berge von Schutt und Müll hinterließ das Rekord-Hochwasser. Die Aufräumarbeiten dauerten lange ...
Berge von Schutt und Müll hinterließ das Rekord-Hochwasser. Die Aufräumarbeiten dauerten lange an.(Bild: Imre Antal)

Die Erinnerungen sind noch wach: Ab dem 13. September 2024 fielen extreme Regenmengen im ganzen Land. Es waren Tote zu beklagen, auch die Sachschäden waren enorm ...

Eine Zahl spricht Bände: 1,07 Milliarden Euro Schaden an Häusern, Betrieben, Straßen und kommunalen Gebäuden. Mit 356 Millionen Euro mussten Bezirk und Stadt St. Pölten den höchsten Schadenswert verzeichnen.

Es folgten die Bezirke Tulln (222 Millionen Euro) und Melk (40 Millionen). Aber auch in vielen anderen Regionen richteten die 500 Liter Regen pro Quadratmeter in fünf Tagen – so viel Wasser fällt sonst in acht Monaten – Verwüstungen an.

Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner (2. v. li.) und Landesvize Stephan Pernkopf (3. ...
Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner (2. v. li.) und Landesvize Stephan Pernkopf (3. v. li.) im September 2024.(Bild: Imre Antal)

Landesvize und Feuerwehr-Landesrat Stephan Pernkopf, damals an vorderster Stelle aktiv: „Viele Hochwasserschutz-Anlagen und der Ausbau der Prognosen haben im vergangenen Jahr wesentlich höhere Schäden und viel weiteres Leid verhindert.“

Dank an die Feuerwehrleute
Durch punktgenaue Prognosen sei es beispielsweise gelungen, den Stausee Ottenstein abzusenken und Überflutungen im Kamptal zu verhindern. Die massiven Investitionen in den Hochwasserschutz hätten Wirkung gezeigt.

Lesen Sie auch:
„Land unter" hieß es in NÖ im September. Im Kampf gegen die Fluten Feuerwehrchef Fahrafellner ...
Was geht da besser?
Die Lehren aus größter Naturkatastrophe des Landes
02.07.2025
Gewaltige Mengen
Massive Müllberge folgen Flut in Niederösterreich
19.09.2024

„Auch unsere Einsatzkräfte haben extrem professionell gearbeitet und gezeigt: Der Zusammenhalt in Niederösterreich ist größer als jede Naturkatastrophe. Echte Helden tragen Feuerwehruniform“, erklärt Pernkopf weiter.

Regenwasserpläne und Schutzbauten
Um gegen künftige Katastrophen besser gewappnet zu sein, sind derzeit aktuell dreißig Hochwasserschutzprojekte im Bau. „Wir rüsten unsere Heimat vor zukünftigen Katastrophen! Niederösterreichweit arbeiten aktuell vierzig Gemeinden an Regenwasserplänen, weitere zwanzig sind in Vorbereitung. Wir investieren auch in die Ausrüstung unserer Feuerwehren“, so Pernkopf abschließend.

Porträt von Lukas Lusetzky
Lukas Lusetzky
