In Mistelbach verschärft Bürgerinitiative Aktionen

Wie berichtet, haben engagierte Mistelbacher Bürger das Zepter in die Hand genommen: Knapp mit absoluter Mehrheit von den Bürgern gewählt, fehlt der Stadtregierung trotz schon lange bekannter Pläne zur Verlegung von vier Spitalsabteilungen offenbar der Kick, aktiv zu werden. Ob das mit dem einst groß propagierten, danach aber mehrmals verzögerten Wahlversprechen eines Primärversorgungszentrums zu tun hat, kann keiner so ganz erklären – auch nicht der Stadtchef, der offenbar nicht in der Nähe des Handys ist . . .