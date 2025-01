Stellungspflichtige:  Über Prozent fettleibig

Am höchsten ist die Quote bei den 2005 geborenen Stellungspflichtigen ohne positiven Pflichtschulabschluss, von denen 30,4 Prozent angaben, zu rauchen. Von jenen mit Pflichtschulabschluss rauchten bei der Musterung 18,2 Prozent. Junge Männer, die zum Zeitpunkt der Stellung noch eine Höhere Schule besuchten oder eine solche bereits mit der Matura abgeschlossen hatten, griffen dagegen kaum zur Zigarette. Hier waren es jeweils ca. drei Prozent, also rund 97 Prozent Nichtraucher.