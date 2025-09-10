„Magistrat in Bewegung“: Direktorin muss gehen

Üblicherweise ist für die Besetzung einer derartigen Position eine Ausschreibung erforderlich. Wird also die Amtsführung für die MA VI freihändig vergeben oder wird Herlitschka den neuen Job gar nie antreten? Und wer könnte ihr an der Spitze der Magistratsdirektion nachfolgen? Hier kommen nicht allzu viele interne Bewerber in Betracht. Als Nachfolger für diese könnten dann wieder Kandidaten aus dem engsten Umfeld der Koalitionäre in Position werden – schon wieder „Magistrat in Bewegung“