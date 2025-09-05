Parc des Princes. Heimstätte von Herren-Champions-League-Gewinner Paris SG. Und gleich nebenan ist FC, also der Gegner der Austria-Frauen im Play-off zur Königsliga-Hauptphase. „Dass wir wirklich im Stade Jean-Bouin spielen, ist schon besonders. Im Grunde ein Bonusspiel“, freut sich Trainer Stefan Kenesei auf das Hinduell an kommenden Donnerstag, noch dazu ohne große Reisestrapazen. „Wir wissen um die Stärken dieses Topgegners, der Stammgast auf der großen Bühne ist. Das wird eine enorme Herausforderung. Aber wir fahren nicht zum Paris-Anschauen hin, sondern um eine Bestleistung zu bieten.“ Bei einem Aus im Rückspiel geht‘s im Women‘s Europa Cup weiter.