Kuriose Szene im Video: Sinner bei Verfolgungsjagd

Auf Videoaufnahmen ist zu sehen, wie Sinner seinen Osteopathen Andrea Cipolla mit einem Tennisball in der Hand quer durch den Fitnessraum des Arthur-Ashe-Stadions jagt. Dieser flüchtet mit einem breiten Grinsen im Gesicht – als Sinner die ausweglose Situation erkennt, versucht er noch seinen Betreuer mit dem Ball „abzuschießen“. Es ist nicht das erste Mal, dass das Duo durch seine Blödeleien auffällt.