Einigung mit dem Land

„Queere“ Hütte beim Aufsteirern kommt doch

Steiermark
05.09.2025 15:37
Beim Aufsteirern 2025 wird es nun doch eine Hütte des LGBTQ-Vereins RosaLila PantherInnen geben
Beim Aufsteirern 2025 wird es nun doch eine Hütte des LGBTQ-Vereins RosaLila PantherInnen geben(Bild: UlrikeRauch)

FPÖ-Landeshauptmann Mario Kunasek, die Veranstalter „ivents“ und der Verein „RosaLila PantherInnen“ haben sich nach Gesprächen geeinigt: Es wird beim Aufsteirern nun doch eine queere Hütte geben. 

Der LGBTQ-Verein „RosaLila PantherInnen“ wollte erstmals beim Aufsteirern-Festival am 13. und 14. September in Graz mit dabei sein – mit einer eigenen Gasto-Hütte, bei der auch eine Drag-Queen anwesend sein soll. Das Land Steiermark und Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) hatten der Hütte jedoch am Donnerstag eine Absage erteilt – der „volkskulturelle Mehrwert“ sei nicht erkennbar. Die Veranstalter beugten sich dem Wunsch des größten Fördergebers. 

Mehrere Parteien äußerten Kritik an der Vorgehensweise. Am Freitag kam eine erneute Wendung: Kunasek, Vereinsobmann Joe Niedermayer und der Veranstalter, die Kulturagentur „ivents“, haben sich nach Gesprächen geeinigt. Es habe einen „wertschätzenden Austausch“ gegeben, heißt es. „Der Vereinsobmann Joe Niedermayer hat klar dargelegt, entgegen missverständlicher medialer Berichterstattung, beim Aufsteirern keine gesellschaftspolitischen Provokationen und Aktionismen zu beabsichtigen. Das Ziel des Vereins ist es, mit der Anmietung einer Ausstellungs-Hütte Geld für den Vereinszweck lukrieren zu wollen“, teilte man mit.

Brauchtum im Zentrum
Der Markenkern des Aufsteirerns solle dabei unangetastet bleiben. „Der Verein stellt klar, in seinem Auftreten die steirische Tracht und das steirische Brauchtum ins Zentrum zu rücken und ausschließlich steirische Kulinarik anzubieten, wie andere Gastronomiestände auch.“ Unter dieser Prämisse sehe Kunasek keinen Widerspruch zum Förderzweck des Aufsteirerns. 

„Aufsteirern ist Ort der Begegnung“
Die Agentur „ivents“ gibt bekannt, dass es die Gasto-Hütte geben wird. „Das Aufsteirern ist ein Ort der Begegnung – ein Fest, bei dem Menschen unterschiedlicher Generationen, Kulturen, Herkünfte und Lebensweisen zusammenkommen. Es soll keine Plattform für gesellschaftspolitische, kontroverse Provokationen jeglicher Art sein.“

Vereinsobmann Joe Niedermayer zeigt sich erfreut. „Das Aufsteirern soll ein Ort sein, an dem Menschen zusammenkommen, an dem man eine gute Zeit verbringt und Zweifel bei einem oder zwei Spritzern ausräumen kann.“

Hannah Michaeler
Hannah Michaeler
Steiermark

