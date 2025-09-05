„Queere“ Hütte beim Aufsteirern kommt doch

Mehrere Parteien äußerten Kritik an der Vorgehensweise. Am Freitag kam eine erneute Wendung: Kunasek, Vereinsobmann Joe Niedermayer und der Veranstalter, die Kulturagentur „ivents“, haben sich nach Gesprächen geeinigt. Es habe einen „wertschätzenden Austausch“ gegeben, heißt es. „Der Vereinsobmann Joe Niedermayer hat klar dargelegt, entgegen missverständlicher medialer Berichterstattung, beim Aufsteirern keine gesellschaftspolitischen Provokationen und Aktionismen zu beabsichtigen. Das Ziel des Vereins ist es, mit der Anmietung einer Ausstellungs-Hütte Geld für den Vereinszweck lukrieren zu wollen“, teilte man mit.