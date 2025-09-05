Taifun! Training im Freien für Mayer unmöglich

Umzug nach Tokio am Donnerstag

Mayer ist hier, knapp außerhalb von Tokio, bis zum 11. September untergebracht. Am Samstag und am Sonntag stehen noch zwei längere Marathon-spezifische Belastungen auf dem Programm. „Ab dann werden die Läufe kürzer. Sonst steht nicht mehr viel an, außer Akklimatisieren.“ Im Übrigen habe sie auch nicht mit derart „heißen Temperaturen gerechnet“. Deshalb sei sie sehr froh, „dass ich gewohnt bin, auch in der Sauna meine Trainings zu machen“. Am nächsten Donnerstag zieht sie dann nach Tokio ins Shinagawa Prince Hotel, das offizielle WM-Hotel für die Athleten.