Besitzerin von 16 Wohnungen kassierte vom Staat

Die Frau verheimlichte dem Finanzamt in den Steuerausgleichen, dass sie aus ihren 16 Eigentumswohnungen Mieteinnahmen bezogen hatte. Diesbezüglich wurden 150.000 Euro als Nachzahlung in Rechnung gestellt. Aber darum geht es am Freitag nicht. Besprochen wird, dass die Frau seit dem 60. Lebensjahr zusätzlich zur Pension in derzeitiger Höhe von 1500 Euro die Ausgleichszulage (sichert das Mindesteinkommen) und Zahlungen aus dem Unterstützungsfonds (Hilfe bei wirtschaftlicher Notlage) bezogen hat. Dadurch beläuft sich der Schaden, der der Pensionsversicherungsanstalt in Summe entstanden ist, auf 19.563,48 Euro.